В одних плавках: 50-річного Леонардо Ді Капріо помітили з дівчиною на яхті (фото)

Голлівудський актор відпочив на Ібіці з 27-річною італійською моделлю Вітторією Черетті. Папараці застали зірку культових фільмів в задумливому настрої на борту розкішної яхти.

На ексклюзивних знімках можна побачити, що Леонардо Ді Капріо помітно схуд. Він був одягнений у сині плавки та обмотався рушником. Відповідні знімки публікує британський таблоїд Daily Mail.

27-річна Вітторія Черетті також привернула увагу журналістів, позуючи у мінімалістичному бікіні та бейсболці. Вона продемонструвала підтягнуту фігуру.

Нові стосунки Леонардо Ді Капріо

В ексклюзивному інтерв'ю для осіннього випуску Esquire UK Ді Капріо зробив кілька заяв про своє особисте життя, яке завжди привертало увагу громадськості. "Коли тобі виповнюється 50, з'являється відчуття, що хочеш бути більш чесним і не марнувати свій час", — зізнався актор.

Він підкреслив важливість прямолінійності у стосунках, навіть якщо це закінчиться розлученням. "Треба бути більш відвертим і ризикувати тим, що все може розвалитися, ризикувати своїми розбіжностями", — пояснив актор свою філософію.

50-річний Леонардо Ді Капріо помітно схуд Фото: Instagram 50-річний Леонардо Ді Капріо помітно схуд Фото: Instagram

Ді Капріо, який роками стикався з критикою за стосунки виключно з молодими моделями, тепер демонструє інший підхід до кохання. "Я дивлюся на свою матір, наприклад. Вона просто говорить точно те, що думає, і не марнує часу. Вона не витрачає час на вдавання. Це майже обов'язок, тому що більшість твого життя вже позаду", — поділився актор.

Історія стосунків з Черетті

Пара вперше привернула увагу ЗМІ у серпні 2023 року під час побачення за морозивом у Санта-Барбарі. Наступного місяця актор з'явився на Міланському тижні моди, щоб підтримати свою кохану.

27-річна Вітторія Черетті Фото: Instagram

"Протягом їхніх стосунків Черетті інколи помічали з каблучкою на пальці, але джерела наполягають, що пара не заручена", — повідомляють інсайдери.

Італійська модель була одружена з 2020 по 2023 рік з діджеєм Маттео Міллері з берлінського дуету Tale of Us.

