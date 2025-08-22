В одних плавках: 50-летнего Леонардо Ди Каприо заметили с девушкой на яхте (фото)

Голливудский актер отдохнул на Ибице с 27-летней итальянской моделью Витторией Черетти. Папарацци застали звезду культовых фильмов в задумчивом настроении на борту роскошной яхты.

На эксклюзивных кадрах можно увидеть, что Леонардо Ди Каприо заметно похудел. Он был одет в синие плавки и обмотался полотенцем. Соответствующие снимки публикует британский таблоид Daily Mail.

27-летняя Виттория Черетти также привлекла внимание журналистов, позируя в минималистичном бикини и бейсболке. Она продемонстрировала подтянутую фигуру.

Новые отношения Леонардо Ди Каприо

В эксклюзивном интервью для осеннего выпуска Esquire UK Ди Каприо сделал несколько заявлений о своей личной жизни, которая всегда привлекала внимание общественности. "Когда тебе исполняется 50, появляется ощущение, что хочешь быть более честным и не тратить свое время впустую", — признался актер.

Он подчеркнул важность прямолинейности в отношениях, даже если это закончится разводом. "Надо быть более откровенным и рисковать тем, что все может развалиться, рисковать своими разногласиями", — объяснил актер свою философию.

Ди Каприо, который годами сталкивался с критикой за отношения исключительно с молодыми моделями, теперь демонстрирует другой подход к любви. "Я смотрю на свою мать, например. Она просто говорит точно то, что думает, и не теряет времени. Она не тратит время на притворство. Это почти обязанность, потому что большинство твоей жизни уже позади", — поделился актер.

История отношений с Черетти

Пара впервые привлекла внимание СМИ в августе 2023 года во время свидания за мороженым в Санта-Барбаре. В следующем месяце актер появился на Миланской неделе моды, чтобы поддержать свою возлюбленную.

"На протяжении их отношений Черетти иногда замечали с кольцом на пальце, но источники настаивают, что пара не помолвлена", — сообщают инсайдеры.

Итальянская модель была замужем с 2020 по 2023 год за диджеем Маттео Миллери из берлинского дуэта Tale of Us.

