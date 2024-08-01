Девушка Леонардо ДиКаприо сверкнула помолвочным кольцом в Италии (фото, видео)

Пара отправилась на отдых в Италию, где ДиКаприо буквально не отходил от Черетти.

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26-летняя итальянская модель Валерия Черетти, которая встречается с 49-летней голливудской суперзвездой Леонардо ДиКаприо, судя по всему, сумела захомутать самого завидного холостяка мирового шоу-бизнеса, пишет Daily Mail. На отдыхе со знаменитым бойфрендом в Италии она снова засветила помолвочное кольцо с огромным бриллиантом в форме сердца, которое впервые у нее заметили еще в марте.

Пару заметили во время обеда на свежем воздухе в Нерано, после чего они отправились понежиться на солнце на своей яхте с друзьями. Леонардо выглядел совершенно очарованным красавицей часто наклоняясь к ней, чтобы поговорить, пока они наслаждались изысканной итальянской кухней.

Девушка надела черный комбинезон с глубоким вырезом спереди поверх откровенного белого бикини с красным кантом, дополнив образ черными гладиаторскими сандалиями и красной плетеной сумкой.

Лео выглядел стильно в бежевой кепке Los Angeles Dodgers, белой футболке и солнцезащитных очках.

На яхте к ним присоединились лучший друг Леонардо Тоби Магуайр, британская модель Нилам Гилл, звезда "Антураж" Кевин Коннолли и бывший главный редактор Vogue Эдвард Эннинфул.

Когда СМИ в начале года впервые заговорили о вероятной помолвке звезд, которые встречаются с лета 2023 года, инсайдер опроверг эту информацию и добавил, что это кольцо было у Виттории с 2022 года.

Несмотря на информацию о романе Виттории и Леонардо, в марте этого года Лео был замечен на вечеринке перед церемонией вручения премии "Оскар" ни с кем иным, как с певицей Тейаной Тейлор, с которой он снимается в предстоящем фильме Пола Томаса Андерсона. Тейана гладила ДиКаприо по лицу, а он похлопывал ее по ягодицам. Позже источники из окружения актера поспешили заявить, что между ними – только рабочие отношения.

Позже в том же месяце его видели за обедом с Витторией в Лос-Анджелесе.

Ранее Фокус писал, что бывшая девушка Леонардо ДиКаприо сообщила о беременности.