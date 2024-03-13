Леонардо ДіКапріо помітили в обіймах співачки Тейяни Тейлор

Пара про щось мило воркувала, а Тейяна обіймала Лео і гралася з його волоссям. Вечір вони провели весело і невимушено.

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49-річний голлівудський серцеїд і переконаний холостяк Леонардо Ді Капріо був помічений з новою жінкою на вечірці WME, організованій у п'ятницю в колишньому маєтку Вільяма Рендольфа Герста в Беверлі-Гіллз, Каліфорнія, перед врученням "Оскара", і викликав пересуди серед прихильників і колег. І справа не в новій пасії, а в її віці, пише Page Six.

Актор мило воркував зі співачкою Тейяною Тейлор, якій 33 роки. З огляду на те, що в Лео ніколи не було дівчат старших за 25 років, його увага до Тейяни багатьох здивувала.

Він тримав її за руку, а потім обійняв її за талію, поки вона, нахилившись, про щось шепотіла йому на вухо.

У мережу потрапило також відео, як Тейлор посміхається, обійнявши Лео за шию і граючись з його волоссям.

Своєю чергою таблоїд TMZ із посиланням на інсайдерів заявив, що романтики між парою немає, просто вони наразі працюють разом над новим безіменним фільмом Пола Томаса Андерсона.

У вересні минулого року стало відомо, що ДіКапріо зустрічається з 25-річною моделлю Вітторією Черетті після того, як місяцем раніше їх помітили, коли вони цілувалися на Ібіці, Іспанія.

"За останні кілька місяців вони проводили доволі багато часу разом, і їм подобається пізнавати одне одного на глибшому рівні", — повідомило джерело.

У листопаді пара відсвяткувала 49-й день народження Ді Капріо в Беверлі-Гіллз, і їх бачили "ніжними, цілувалися всю ніч". Того ж місяця актор планував після Дня Подяки полетіти до Лондона і провести час із Черетті та її сім'єю.

Леонардо раніше був у стосунках із Камілою Морроне протягом чотирьох років. Пара розлучилася 2022 року. Що стосується Черетті, то вона була одружена з нью-йоркським діджеєм Маттео Міллері.

Раніше Фокус писав, що Леонардо ДіКапріо засмучений чутками про свої романи і хоче "справжніх стосунків".