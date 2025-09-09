Леонардо Ді Капріо вивів у світ свою дівчину-модель: що відомо про цей союз (фото)

Леонардо Ді Капріо підтримала його дівчина Вітторія Черетті, коли він очолював зірковий склад гостей на світовій прем'єрі свого нового фільму "Одна битва за іншою" в Китайському театрі TCL у Лос-Анджелесі.

50-річний актор вийшов на червону доріжку в облягаючому чорному костюмі та білій сорочці на ґудзиках. І хоча 27-річна Вітторія не позувала для фотографій разом зі своїм бойфрендом, вона вразила публіку своєю елегантною білою драпірованою сукнею. Вечірній образ був з розрізом з боків. Про це пише Daily Mail.

Вітторія також була прикрашена діамантами: блискучий браслет, коштовні сережки у формі змії. Волосся італійка зібрала в охайну зачіску та зробила ефектний макіяж з акцентом на очі.

Вітторія Черетті Фото: Getty Images

Також підтримати фільм прийшли колеги Лео по акторському складу та голлівудські зірки Шон Пенн, Бенісіо дель Торо, Реджина Голл та Теяна Тейлор.

Леонардо Ді Капріо Фото: Getty Images

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті

Про стосунки актора та моделі відомо з 2023 року. До цього Ді Капріо тривалий час зустрічався з моделлю Джіджі Хадід та Камілою Морроне. А італійка була одружена з 2020 по 2023 рік з діджеєм Маттео Міллері з берлінського дуету Tale of Us.

"Лео багато думав про одруження з Вітторією, і він хотів би зробити це якомога швидше. Його завжди називали найзапеклішим холостяком Голлівуду, але в його віці це вже не добре — він готовий позбутися цього титулу", — казали інсайдери.

Пара начебто познайомилася під час прем’єри фільму "Вбивці квіткової повні" на Каннському кінофестивалі у травні 2023 року.

