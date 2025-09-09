Леонардо Ді Капріо вивів у світ свою дівчину-модель: що відомо про цей союз (фото)
Леонардо Ді Капріо підтримала його дівчина Вітторія Черетті, коли він очолював зірковий склад гостей на світовій прем'єрі свого нового фільму "Одна битва за іншою" в Китайському театрі TCL у Лос-Анджелесі.
50-річний актор вийшов на червону доріжку в облягаючому чорному костюмі та білій сорочці на ґудзиках. І хоча 27-річна Вітторія не позувала для фотографій разом зі своїм бойфрендом, вона вразила публіку своєю елегантною білою драпірованою сукнею. Вечірній образ був з розрізом з боків. Про це пише Daily Mail.
Вітторія також була прикрашена діамантами: блискучий браслет, коштовні сережки у формі змії. Волосся італійка зібрала в охайну зачіску та зробила ефектний макіяж з акцентом на очі.
Також підтримати фільм прийшли колеги Лео по акторському складу та голлівудські зірки Шон Пенн, Бенісіо дель Торо, Реджина Голл та Теяна Тейлор.
Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті
Про стосунки актора та моделі відомо з 2023 року. До цього Ді Капріо тривалий час зустрічався з моделлю Джіджі Хадід та Камілою Морроне. А італійка була одружена з 2020 по 2023 рік з діджеєм Маттео Міллері з берлінського дуету Tale of Us.
"Лео багато думав про одруження з Вітторією, і він хотів би зробити це якомога швидше. Його завжди називали найзапеклішим холостяком Голлівуду, але в його віці це вже не добре — він готовий позбутися цього титулу", — казали інсайдери.
Пара начебто познайомилася під час прем’єри фільму "Вбивці квіткової повні" на Каннському кінофестивалі у травні 2023 року.
