Леонардо Ди Каприо вывел в свет свою девушку-модель: что известно об этом союзе (фото)

Леонардо Ди Каприо поддержала его девушка Виттория Черетти, когда он возглавлял звездный состав гостей на мировой премьере своего нового фильма "Одна битва за другой" в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе.

Related video

50-летний актер вышел на красную дорожку в облегающем черном костюме и белой рубашке на пуговицах. И хотя 27-летняя Виттория не позировала для фотографий вместе со своим бойфрендом, она поразила публику своим элегантным белым драпированным платьем. Вечерний образ был с разрезом по бокам. Об этом пишет Daily Mail.

Виттория также была украшена бриллиантами: блестящий браслет, драгоценные серьги в форме змеи. Волосы итальянка собрала в аккуратную прическу и сделала эффектный макияж с акцентом на глаза.

Виттория Черетти Фото: Getty Images

Также поддержать фильм пришли коллеги Лео по актерскому составу и голливудские звезды Шон Пенн, Бенисио дель Торо, Реджина Холл и Теяна Тейлор.

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти

Об отношениях актера и модели известно с 2023 года. До этого Ди Каприо долгое время встречался с моделью Джиджи Хадид и Камилой Морроне. А итальянка была замужем с 2020 по 2023 год за диджеем Маттео Миллери из берлинского дуэта Tale of Us.

"Лео много думал о женитьбе на Виттории, и он хотел бы сделать это как можно скорее. Его всегда называли самым отъявленным холостяком Голливуда, но в его возрасте это уже не хорошо — он готов избавиться от этого титула", — говорили инсайдеры.

Пара якобы познакомилась во время премьеры фильма "Убийцы цветочной полни" на Каннском кинофестивале в мае 2023 года.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Александр Усик вместе с женой Екатериной приняли участие в мировой премьере спортивной драмы "Несокрушимый" на Международном кинофестивале в Торонто.

Леонардо Ди Каприо отдохнул на Ибице с итальянской моделью.

Кроме того, девушка Леонардо Ди Каприо блеснула помолвочным кольцом в Италии.