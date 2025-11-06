50-летний Леонардо Ди Каприо сводил на свидание итальянскую супермодель: кто она (фото)

50-летний американский актер Леонардо Ди Каприо вышел на ночной перекус со своей девушкой, 27-летней супермоделью Витторией Черетти.

Обладатель премии "Оскар" почти полностью скрывал лицо под черной шляпой и капюшоном своей толстовки, когда он и Черетти поужинали в "Суши Парк". Об этом пишет Daily Mail.

Леонардо Ди Каприо на свидании

"Суши Парк" — это модный японский ресторан, который часто посещают его друг Джастин Бибер с женой-супермоделью Хейли. Среди других звезд, которые там обедали, — Кендалл и Кайли Дженнер.

Пару с разницей в возрасте, которая встречается с 2023 года, сфотографировали вместе, когда они выходили из ресторана в Западном Голливуде.

В то время как Ди Каприо придерживался сдержанности в толстовке с капюшоном и джинсах, Черетти привлекла внимание ярко-фиолетовой курткой с пушистым воротником.

Она дополнила свою непринужденную верхнюю одежду укороченной толстовкой, демонстрирующей ее пресс, и парой мешковатых джинсов с низкой посадкой. Черетти появилась без макияжа, а ее каштановые волосы были собраны в тугой пучок.

После наслаждения суши пара отправилась к парковщику, чтобы забрать машину Ди Каприо.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти Фото: Backgrid

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти: история любви

Сообщается, что пара познакомилась на премьере фильма "Убийцы цветочной луны" на Каннском кинофестивале 2023 года.

До этого Ди Каприо долгое время встречался с моделью Джиджи Хадид и Камилой Морроне. А итальянка была замужем с 2020 по 2023 год за диджеем Маттео Миллери из берлинского дуэта Tale of Us.

"Лео много думал о женитьбе на Виттории, и он хотел бы сделать это как можно скорее. Его всегда называли самым отъявленным холостяком Голливуда, но в его возрасте это уже не хорошо — он готов избавиться от этого титула", — говорили инсайдеры.

Виттория Черетти Фото: instagram.com/vittoria

