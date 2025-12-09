Леонардо Ди Каприо признался, почему постоянно прячет лицо

51-летний американский актер Леонардо Ди Каприо последние годы все чаще стал прятать свое лицо за маской или кепкой. Впрочем, оказалось, что на самом деле это стратегия звезды экрана.

Он получил мировую славу в начале 2000-х после успеха "Титаника". Но если бы Леонардо Ди Каприо достиг своего, он бы предпочел держаться подальше от внимания, насколько это возможно. 51-летний Ди Каприо был назван артистом года по версии журнала TIME, и в сопроводительном интервью подробно рассказал о своих трудностях с балансированием между тем, чтобы быть широко узнаваемой звездой, и желанием иметь определенную приватность.

Почему Ди Каприо скрывается за маской

"Это баланс, который я пытался найти всю свою взрослую жизнь. И до сих пор я не эксперт. Я думаю, что моя простая философия заключается в том, чтобы выходить и делать что-то только тогда, когда тебе есть что сказать или что показать. В противном случае просто исчезай как можно чаще", — говорит актер.

"Я подумал: "Ладно, как мне сделать долгую карьеру? Потому что я люблю то, что делаю, и считаю, что лучший способ сделать долгую карьеру — это исчезнуть с лица людей", — добавил Лео.

Кажется, голливудский актер никогда не появляется на публике без того, чтобы его лицо не было скрыто с помощью шляпы и маски для лица.

Ди Каприо начал носить маску для лица во время пандемии COVID-19 и с тех пор внедряет ее в свой повседневный гардероб.

Леонардо Ди Каприо на свадьбе Джеффа Безоса Фото: Shutterstock

Эти аксессуары стали настолько неотъемлемой частью его гардероба, что даже свадьба звездных друзей не могла помешать этому.

Во время церемонии бракосочетания Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции Ди Каприо был сфотографирован с кепкой, плотно натянутой на лицо, когда он выходил из отеля в смокинге.

Леонардо Ди Каприо Фото: Shutterstock

Но когда долг зовет, Ди Каприо, конечно, снимает маски для публичных мероприятий, связанных с его работой.

