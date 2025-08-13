Леонардо Ді Капріо не впізнала поліція — довелось показувати паспорт: як це сталося

Голлівудського актора Леонардо Ді Капріо зупинила та обшукала поліція, яка не впізнала його на Ібіці. Один з найвідоміших чоловіків світу мусив представитися поліції документ, що посвідчує особу.

На кадрах, записаних на початку цього місяця та отриманих виданням Daily Mail, 50-річну голлівудську зірку затримують на вулиці разом з його дівчиною, 27-річною італійською моделлю Вітторією Черетті, та друзями.

Леонардо Ді Капріо затримали на Ібіці

На відео чути жінку, яка може бути Черетті, яка каже: "Мене зараз обшукують, повністю", поки Ді Капріо, який зняв свою маску, показує вміст своїх кишень для огляду іспанськими поліцейськими.

Очевидці розповіли, як зірка "Титаніка", один з найвідоміших чоловіків світу, мусив представитися поліції документ, що посвідчує особу.

Згодом Ді Капріо врешті-решт допустили на ексклюзивний захід, який проводився на приватній віллі на острові вечірок компанією з виробництва текіли Patron та іспанським актором Ароном Пайпером.

Втім, іншій зірці першої величини не так пощастило: відомо, що репера Тревіса Скотта не пустили. Серед інших зірок, які потрапили всередину, були модель Кендалл Дженнер та найкращий друг Ді Капріо, актор Тобі Магуайр.

Джерело розповіло: "Зірки такі ж, як і ми, Лео був одним із багатьох відомих облич на заході, і навіть його ставлять під сумнів біля дверей. Поліція здивувалася, коли Лео зареєструвався. Він був добрим і жартував з ними".

Інсайдер додав, що кожен учасник, відомий чи ні, пройшов таку ж сувору перевірку безпеки.

