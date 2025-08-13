Леонардо Ди Каприо не узнала полиция — пришлось показывать паспорт: как это произошло

Голливудского актера Леонардо Ди Каприо остановила и обыскала полиция, которая не узнала его на Ибице. Один из самых известных мужчин мира должен был представиться полиции документ, удостоверяющий личность.

На кадрах, записанных в начале этого месяца и полученных изданием Daily Mail, 50-летнюю голливудскую звезду задерживают на улице вместе с его девушкой, 27-летней итальянской моделью Витторией Черетти, и друзьями.

Леонардо Ди Каприо задержали на Ибице

На видео слышно женщину, которая может быть Черетти, которая говорит: "Меня сейчас обыскивают, полностью", пока Ди Каприо, снявший свою маску, показывает содержимое своих карманов для осмотра испанскими полицейскими.

Очевидцы рассказали, как звезда "Титаника", один из самых известных мужчин мира, должен был представиться полиции документ, удостоверяющий личность.

Впоследствии Ди Каприо в конце концов допустили на эксклюзивное мероприятие, которое проводилось на частной вилле на острове вечеринок компанией по производству текилы Patron и испанским актером Ароном Пайпером.

Впрочем, другой звезде первой величины не так повезло: известно, что рэпера Трэвиса Скотта не пустили. Среди других звезд, которые попали внутрь, были модель Кендалл Дженнер и лучший друг Ди Каприо, актер Тоби Магуайр.

Источник рассказал: "Звезды такие же, как и мы, Лео был одним из многих известных лиц на мероприятии, и даже его ставят под сомнение у дверей. Полиция удивилась, когда Лео зарегистрировался. Он был добрым и шутил с ними".

Инсайдер добавил, что каждый участник, известный или нет, прошел такую же строгую проверку безопасности.

