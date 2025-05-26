Невеста Джеффа Безоса поцеловала Леонардо Ди Каприо на глазах у миллиардера (видео)

Американская журналистка Лорен Санчес поцеловала Леонардо Ди Каприо во время встречи на публичном мероприятии. Более того, голливудский актер был там со своей девушкой, итальянской моделью Витторией Черетти.

Related video

Об этом пишет Daily Mail.

Джефф Безос и Лорен Санчес встретились с Леонардо Ди Каприо

Санчес поцеловала звезду "Титаника" в щеку на гала-вечере amfAR.

Лео посетил гала-вечер во Франции перед заключительной церемонией награждения на проходящем неподалеку Каннском кинофестивале, а Безос и Санчес также были гостями мероприятия.

На благотворительном мероприятии, которое собирает деньги на поддержку исследований СПИДа и усилий по образованию и профилактике ВИЧ, было якобы повторение вирусного видео 2021 года, которое стало популярным после того, как поклонники подумали, что на нем Лорен кокетливо смотрит на Лео, когда они с Джеффом встретились с ним на публике.

На новом видео, распространяющемся в социальных сетях, можно увидеть Лео, который сидит за обеденным столом с Витторией, когда они обходят зал, чтобы поприветствовать гостей, среди которых были Джефф и Лорен.

Когда настала очередь Лео поздороваться с мультимиллиардером и его будущей женой, он наклонился и держал голову между их руками. Санчес воспользовалась этим как возможностью, легонько чмокнув его в щеку после того, как широко улыбнулась.

Этот момент напоминал встречу Леонардо Ди Каприо и Лорен на гала-концерте Art+Film в Музее искусств округа Лос-Анджелес (LACMA) в 2021 году в Лос-Анджелесе.

Леонардо Ди Каприо и Лорен Санчес в 2021 году

Санчес широко улыбалась, когда актер говорил, сосредоточив внимание только на нем, что впоследствии породило ряд мемов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Виттория Черетти дала редкий комментарий о ее отношениях с Леонардо Ди Каприо. Модель на самом деле раздражает публичный статус девушки голливудского актера, ведь она сама довольно известная персона.

свадьба основателя Amazon и его невесты Лорен Санчес состоится на острове Сан-Джорджо Маджоре, где расположен собор и старинный монастырь.

Кроме того, Фокус писал о том, что Лорен Санчес, которая собирается выйти замуж за одного из самых богатых людей планеты Джефом Безосом, устроила девичник в Париже, позвав туда своих звездных подруг.