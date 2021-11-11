Знакомство девушки Джеффа Безоса с Леонардо Ди Каприо стало мемом

Познакомились знаменитости на ежегодном гала-вечере LACMA Art+Film, организатором которого является 46-летний голливудский актер

Мероприятие посетили многие знаменитости. В частности, там появился, до недавнего времени, самый богатый мужчина мира — Джефф Безос и его возлюбленная — 51-летняя Лорен Санчес. Пересечься с Леонардо Ди Каприо на красной дорожке Безосу и Санчес не удалось, зато на самом Lacma Art+Film Gala они познакомились, чем породили целую волну мемов в сети.

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[ + – ] Возлюбленная Джеффа Безоса флиртует с Леонардо Ди Каприо видео

Момент, где Лорен Санчес флиртует с хозяином мероприятия, а ее любимый — 57-летний основатель Amazon, с неловкостью наблюдает за єтим процессом, попал на видео и стал вирусным. Актер не поддался на провокации возлюбленной Безоса и вел себя максимально сдержанно.

Пользователи Сети шутят о том, что даже значительное состояние в миллиардах долларов ее любимого не отвлекло Лорен от харизмы Леонардо Ди Каприо. Другие пользователи предположили, что Джефф в этот момент подумывал, каким образом отправить актера в космос.

"Если бы у меня были миллиарды долларов, я просто не стал бы представлять свою девушку Леонардо Ди Каприо", "Вы тоже думаете, что Леонардо уже на пути в космос?", — осмеивают ситуации пользователи Сети.

Не промолчал и сам миллиардер. В твиттере Джефф Безос написал "Лео, иди сюда. Хочу тебе что-то показать" рядом с фото, на котором стоит у таблички с надписью "Осторожно: резкий обрыв. Вероятность смертельного падения".

[ + – ] Фото с твита Джеффа Безоса

Напомним, что отношения миллиардера с Лорен Санчес начались после его развода с бывшей женой Маккензи Скотт, ставшей одной из самых богатых женщин в мире после получения 19,7 млн ​​акций Amazon. Супруги прожили вместе 25 лет, но, по слухам, именно из-за Лорен бизнесмен и покинул жену.

Также напомним, что недавно Джефф Безос приобрел для своей любимой поместье на Гавайях. Роскошая усадьба на острове Мауи обошлась миллиардеру в 78 миллионов долларов.

Ранее мы сообщали, что Джефф Безос и его подруга Лорен Санчес прилетели из Турции в Шотландию на климатический саммит и посетили вечеринку Билла Гейтса.