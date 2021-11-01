Джефф Безос посетил вечеринку Билла Гейтса и встретился с принцем Чарльзом
Миллиардер Джефф Безос и его подруга Лорен Санчес прилетели из Турции в Шотландию на климатический саммит
Миллиардер Джефф Безос с пользой провел несколько последних дней, хоть и был раскритикован за лицемерие. Сейчас он присутствует в Глазго, Шотландия, на Климатическом саммите COP26, куда прилетел на частном самолете из Фетхие, Турция, что многие сочли весьма ироничным, когда печешься об экологии. Об этом пишет Daily Mail.
Безос и его подруга Лорен Санчес, ради отношений с которой, миллиардер развелся с женой, посетили яхту "Лана", которую арендует Билл Гейтс за два миллиона долларов в неделю, в числе пятидесяти его гостей. Гейтс отпраздновал свой 66-й день рождения с размахом.
Инсайдеры сообщают, что вечеринка началась на яхте, которая стоит на приколе у берегов Турции. Подавали блюда местной кухни, суши, пиццу и шампанское. А потом веселье продолжилось в пляжном клубе Sea Me Beach в Фетхие. Туда гостей переправили на вертолетах. Это был первый день рождения Гейтса, который он отпраздновал без жены Мелинды Гейтс, о разводе с которой он объявил в прошлом году.
И Гейтс, и Безос в прошлом говорили о необходимости бороться с изменением климата и сокращать углеродный след. Впрочем, как выяснилось, это не касается их перелетов вертолетами, частными самолетами и пользованиями совершенно неэкологичными яхтами.
Билла Гейтса и Джеффа Безоса уже назвали лицемерами. Но вскоре после вечеринки в Турции Безос отбыл в Глазго, где сейчас проходит климатический саммит COP26. В числе прочих его должна была посетить королева Великобритании, но столь изнурительное путешествие ей запретили врачи. Так что туда отправились принцы Чарльз и Уильям с супругами.
Принц Чарльз уже встретился с Джеффом Безосом в неформальной обстановке. В особняке Dumfries House неподалеку от Глазго.
"Принц Уэльский участвовал в борьбе с изменением климата и защите нашего прекрасного мира на протяжении пяти десятилетий — гораздо дольше, чем большинство других. У нас была возможность обсудить эти важные вопросы накануне COP26 и понять как мой экологический фонд может помочь в этой борьбе", — написал Безос в соцсетях, опубликовав фото с принцем.
Примечательно, но сын Чарльза, принц Уильям, ранее осуждал космическую гонку Джеффа Безоса и Илона Маска, говоря, что "нам нужны величайшие умы, сосредоточенные на попытках восстановить эту планету, а не на поисках следующего места, где можно было бы жить".