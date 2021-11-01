Джефф Безос посетил вечеринку Билла Гейтса и встретился с принцем Чарльзом

Миллиардер Джефф Безос и его подруга Лорен Санчес прилетели из Турции в Шотландию на климатический саммит

Миллиардер Джефф Безос с пользой провел несколько последних дней, хоть и был раскритикован за лицемерие. Сейчас он присутствует в Глазго, Шотландия, на Климатическом саммите COP26, куда прилетел на частном самолете из Фетхие, Турция, что многие сочли весьма ироничным, когда печешься об экологии. Об этом пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Безос и его подруга Лорен Санчес, ради отношений с которой, миллиардер развелся с женой, посетили яхту "Лана", которую арендует Билл Гейтс за два миллиона долларов в неделю, в числе пятидесяти его гостей. Гейтс отпраздновал свой 66-й день рождения с размахом.

[ + – ] Яхта "Лана", арендованная Биллом Гейтсом для дня рождения Фото: Getty Images

Инсайдеры сообщают, что вечеринка началась на яхте, которая стоит на приколе у берегов Турции. Подавали блюда местной кухни, суши, пиццу и шампанское. А потом веселье продолжилось в пляжном клубе Sea Me Beach в Фетхие. Туда гостей переправили на вертолетах. Это был первый день рождения Гейтса, который он отпраздновал без жены Мелинды Гейтс, о разводе с которой он объявил в прошлом году.

[ + – ] Билл Гейтс со своей книгой "Как избежать климатической катастрофы" Фото: Instagram thisisbillgates

И Гейтс, и Безос в прошлом говорили о необходимости бороться с изменением климата и сокращать углеродный след. Впрочем, как выяснилось, это не касается их перелетов вертолетами, частными самолетами и пользованиями совершенно неэкологичными яхтами.

Билла Гейтса и Джеффа Безоса уже назвали лицемерами. Но вскоре после вечеринки в Турции Безос отбыл в Глазго, где сейчас проходит климатический саммит COP26. В числе прочих его должна была посетить королева Великобритании, но столь изнурительное путешествие ей запретили врачи. Так что туда отправились принцы Чарльз и Уильям с супругами.

[ + – ] Принц Чарльз на Климатическом саммите

Принц Чарльз уже встретился с Джеффом Безосом в неформальной обстановке. В особняке Dumfries House неподалеку от Глазго.

Фото: Instagram laurenwsanchez

Фото: Instagram laurenwsanchez

[ + – ] Принц Чарльз, Лорен Санчес и Джефф Безос на неофициальной встрече в Шотландии Фото: Instagram laurenwsanchez

"Принц Уэльский участвовал в борьбе с изменением климата и защите нашего прекрасного мира на протяжении пяти десятилетий — гораздо дольше, чем большинство других. У нас была возможность обсудить эти важные вопросы накануне COP26 и понять как мой экологический фонд может помочь в этой борьбе", — написал Безос в соцсетях, опубликовав фото с принцем.

Примечательно, но сын Чарльза, принц Уильям, ранее осуждал космическую гонку Джеффа Безоса и Илона Маска, говоря, что "нам нужны величайшие умы, сосредоточенные на попытках восстановить эту планету, а не на поисках следующего места, где можно было бы жить".