Джефф Безос відвідав вечірку Білла Гейтса та зустрівся з принцом Чарльзом

Мільярдер Джефф Безос і його подруга Лорен Санчес прилетіли з Туреччини до Шотландії на кліматичний саміт

Мільярдер Джефф Безос із користю провів кілька останніх днів, хоч і був розкритикований за лицемірство. Зараз він присутній у Глазго, Шотландія, на Кліматичному саміті COP26, куди прилетів на приватному літаку з Фетхіє, Туреччина, що багато хто вважав вельми іронічним, коли піклуєшся про екологію. Про це пише Daily Mail.

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Безос і його подруга Лорен Санчес, заради стосунків із якою мільярдер розлучився з дружиною, відвідали яхту "Лана", яку орендує Білл Гейтс за два мільйони доларів на тиждень, у числі п'ятдесяти його гостей. Гейтс відсвяткував свій 66 день народження з розмахом.

[ + – ] Яхта "Лана", орендована Біллом Гейтсом для дня народження Фото: Getty Images

Інсайдери повідомляють, що вечірка розпочалася на яхті, яка стоїть на приколі біля берегів Туреччини. Подавали страви місцевої кухні, суші, піцу та шампанське. А потім веселощі продовжилися в пляжному клубі Sea Me Beach у Фетхіє. Туди гостей переправили вертольотами. Це був перший день народження Гейтса, який він відсвяткував без дружини Мелінди Гейтс, про розлучення з якою він оголосив минулого року.

[ + – ] Білл Гейтс зі своєю книгою "Як уникнути кліматичної катастрофи" Фото: Instagram thisisbillgates

І Гейтс, і Безос у минулому говорили про необхідність боротися зі зміною клімату та скорочувати вуглецевий слід. Утім, як з'ясувалося, це не стосується їхніх перельотів гелікоптерами, приватними літаками та користуванням абсолютно неекологічними яхтами.

Білла Гейтса та Джеффа Безоса вже назвали лицемірами. Але незабаром після вечірки в Туреччині Безос відбув у Глазго, де зараз відбувається кліматичний саміт COP26. Серед інших його мала відвідати королева Великобританії, але таку виснажливу подорож їй заборонили лікарі. Так що туди вирушили принци Чарльз і Вільям із подружжям.

[ + – ] Принц Чарльз на Кліматичному саміті

Принц Чарльз уже зустрівся з Джеффом Безосом у неформальній обстановці в маєтку Dumfries House неподалік Глазго.

Фото: Instagram laurenwsanchez

Фото: Instagram laurenwsanchez

[ + – ] Принц Чарльз, Лорен Санчес і Джефф Безос на неофіційній зустрічі в Шотландії Фото: Instagram laurenwsanchez

"Принц Вельський брав участь у боротьбі зі зміною клімату та захистом нашого прекрасного світу протягом п'яти десятиліть — набагато довше, ніж більшість інших. У нас була можливість обговорити ці важливі питання напередодні COP26 та зрозуміти, як мій екологічний фонд може допомогти в цій боротьбі", — написав Безос у соцмережах, опублікувавши фото із принцом.

Примітно, але син Чарльза, принц Вільям, раніше засуджував космічну гонку Джеффа Безоса й Ілона Маска, говорячи, що "нам потрібні найбільші уми, зосереджені на спробах відновити цю планету, а не на пошуках наступного місця, де можна було б жити".