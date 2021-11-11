Знайомство дівчини Джеффа Безоса з Леонардо Ді Капріо стало мемом

Познайомилися знаменитості на щорічному гала-вечорі LACMA Art + Film, організатором якого є 46-річний голлівудський актор

Захід відвідали багато знаменитостей. Зокрема там з’явився до недавнього часу найбагатший чоловік світу Джефф Безос та його кохана 51-річна Лорен Санчес. На червоній доріжці зустрітися з Леонардо Ді Капріо парі закоханих не вдалося, зате в залі вони познайомилися та породили цим цілу хвилю мемів у мережі.

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[ + – ] Кохана Джеффа Безоса фліртує з Леонардо Ді Капріо відео

Момент, де Лорен Санчес пускає бісики в сторону господаря заходу, а її коханий, 57-річний засновник Amazon, ніяково стоїть поруч та спостерігає за цим, потрапив на відео та став вірусним. Актор не піддався на провокації дівчини Безоса і поводився стримано.

Користувачі в мережі жартують, що навіть значні статки в мільярдах доларів її коханого не відвернули Лорен від привабливості Леонардо Ді Капріо. Інші юзери припустили, що Джефф у цей момент, відвертаюсь, подумував, яким чином відправити актора в космос.

"Якби я мав мільярди доларів, я просто не став би представляти свою дівчину Леонардо ДіКапріо", "Ви теж думаєте, що Леонардо вже на шляху до космосу?", — обсміюють ситуації користувачі мережі.

Не промовчав і сам мільярдер. У твітері Джефф Безос написав "Лео, йди сюди. Хочу тобі щось показати" поруч з фото, на якому стоїть біля таблички з надписом "Обережно: різкий обрив. Ймовірність смертельного падіння".

[ + – ] Фото з твіту Джеффа Безоса

Нагадаємо, що відносини мільярдера з Лорен Санчес почалися після його гучного розлучення з колишньою дружиною Маккензі Скотт, котра стала однією з найбагатших жінок у світі, отримавши 19,7 млн акцій Amazon. Подружжя прожило разом 25 років, але, за чутками, саме через Лорен бізнесмен і покинув дружину.

Також нагадаємо, що нещодавно Джефф Безос придбав для своєї коханої маєток на Гаваях. Розкішний маєток на острові Мауї коштував мільярдеру 78 мільйонів доларів.

Раніше ми повідомляли, що Джефф Безос та його подруга Лорен Санчес прилетіли з Туреччини до Шотландії на кліматичний саміт та відвідали вечірку Білла Гейтса.