Леонардо Ді Капріо хоче одружитися з молодшою на 24 роки Вітторією Черетті: що відомо (фото)

50-річний американський актор Леонардо Ді Капріо планує одружитися з 26-річною італійською моделлю Вітторією Черетті, з якою зустрічається з 2023 року.

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Про це пише Heat World з посиланням на своїх інсайдерів.

Зірка "Титаніка" начебто вже активно говорить про одруження. Лео вважає, що Вітторія – ідеальна жінка для шлюбу. Ба більше, актор серйозно налаштований повести модель під вінець якомога швидше. Цьому дуже тішиться мама голлівудського актора, що вже давно мріє про онуків.

"Лео не хоче бути старим холостяком, але саме так і станеться, якщо він найближчим часом нічого з цим не зробить. Лео багато думав про одруження з Вітторією, і він хотів би зробити це якомога швидше. Його завжди називали найзапеклішим холостяком Голлівуду, але в його віці це вже не добре – він готовий позбутися цього титулу. Лео, схоже, один із тих, хто пізно розквітає, що є величезним полегшенням для його мами, яка дуже хоче онуків", — розповів інсайдер.

Вітторія Черетті Фото: instagram.com/vittoria

Зокрема, джерело додало, що є не один доказ тому, що пара вже планує весілля.

"Вже деякий час є ознаки того, що вони рухаються в цьому напрямку. Вона дуже голосно дала зрозуміти, що шлюб — це її кінцева мета, і вона не збирається вічно чекати", — вважає інсайдер видання.

Вітторія Черетті та Леонардо Ді Капріо Фото: Christian Lora

Вітторія Черетті та Леонардо Ді Капріо

Ще наприкінці листопада 2024 в мережі з'явилися чутки про те, що Лео освідчився Вітторії, яка раніше була одружена з діджеєм Маттео Міллері.

Про стосунки актора та моделі відомо з 2023 року. До цього Леонардо Ді Капріо тривалий час зустрічався з моделлю Джіджі Хадід та Камілою Морроне.

Зірка "Острову проклятих" та зірка подіумів викликали чутки про роман влітку 2023 року, коли їх помітили на побаченні з морозивом у Лос-Анджелесі, а пізніше вони танцювали разом у клубі на Ібіці.

Пара начебто познайомилася під час прем’єри фільму "Вбивці квіткової повні" на Каннському кінофестивалі у травні 2023 року.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо прилетів до Мексики з Вітторією Черетті на фоні масштабних пожеж у Лос-Анджелесі на початку 2025 року.

Також Фокус писав про рідкісний коментар Вітторії Черетті про її стосунки з Леонардо Ді Капріо. Модель насправді дратує публічний статус дівчини голлівудського актора, адже вона сама доволі відома особистість.