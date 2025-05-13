Леонардо Ди Каприо хочет жениться на младшей на 24 года Виттории Черетти: что известно (фото)

50-летний американский актер Леонардо Ди Каприо планирует жениться на 26-летней итальянской модели Виттории Черетти, с которой встречается с 2023 года.

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Об этом пишет Heat World со ссылкой на своих инсайдеров.

Звезда "Титаника" вроде бы уже активно говорит о женитьбе. Лео считает, что Виттория — идеальная женщина для брака. Более того, актер серьезно настроен повести модель под венец как можно скорее. Этому очень радуется мама голливудского актера, которая уже давно мечтает о внуках.

"Лео не хочет быть старым холостяком, но именно так и произойдет, если он в ближайшее время ничего с этим не сделает. Лео много думал о женитьбе на Виттории, и он хотел бы сделать это как можно скорее. Его всегда называли самым отъявленным холостяком Голливуда, но в его возрасте это уже не хорошо — он готов избавиться от этого титула. Лео, похоже, один из тех, кто поздно расцветает, что является огромным облегчением для его мамы, которая очень хочет внуков", — рассказал инсайдер.

Виттория Черетти Фото: instagram.com/vittoria

В частности, источник добавил, что есть не одно доказательство тому, что пара уже планирует свадьбу.

"Уже некоторое время есть признаки того, что они движутся в этом направлении. Она очень громко дала понять, что брак — это ее конечная цель, и она не собирается вечно ждать", — считает инсайдер издания.

Виттория Черетти и Леонардо Ди Каприо Фото: Christian Lora

Виттория Черетти и Леонардо Ди Каприо

Еще в конце ноября 2024 года в сети появились слухи о том, что Лео сделал предложение Виттории, которая ранее была замужем за диджеем Маттео Миллери.

Об отношениях актера и модели известно с 2023 года. До этого Леонардо Ди Каприо долгое время встречался с моделью Джиджи Хадид и Камилой Морроне.

Звезда "Острова проклятых" и звезда подиумов вызвали слухи о романе летом 2023 года, когда их заметили на свидании с мороженым в Лос-Анджелесе, а позже они танцевали вместе в клубе на Ибице.

Пара якобы познакомилась во время премьеры фильма "Убийцы цветочной полни" на Каннском кинофестивале в мае 2023 года.

Напомним, Леонардо Ди Каприо прилетел в Мексику с Витторией Черетти на фоне масштабных пожаров в Лос-Анджелесе в начале 2025 года.

Также Фокус писал о редком комментарии Виттории Черетти о ее отношениях с Леонардо Ди Каприо. Модель на самом деле раздражает публичный статус девушки голливудского актера, ведь она сама довольно известная личность.