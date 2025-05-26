Наречена Джеффа Безоса поцілувала Леонардо Ді Капріо на очах у мільярдера (відео)

Американська журналістка Лорен Санчес поцілувала Леонардо Ді Капріо під час зустрічі на публічному заході. Ба більше, голлівудський актор був там зі своєю дівчиною, італійською моделлю Вітторією Черетті.

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Про це пише Daily Mail.

Джефф Безос та Лорен Санчес зустрілися з Леонардо Ді Капріо

Санчес поцілувала зірку "Титаніка" в щоку на гала-вечорі amfAR.

Лео відвідав гала-вечор у Франції перед заключною церемонією нагородження на Каннському кінофестивалі, що проходить неподалік, а Безос і Санчес також були гостями заходу.

На благодійному заході, який збирає гроші на підтримку досліджень СНІДу та зусиль щодо освіти та профілактики ВІЛ, було начебто повторення вірусного відео 2021 року, яке стало популярним після того, як шанувальники подумали, що на ньому Лорен кокетливо дивиться на Лео, коли вони з Джеффом зустрілися з ним на публіці.

На новому відео, що поширюється в соціальних мережах, можна побачити Лео, який сидить за обіднім столом з Вітторією, коли вони обходять залу, щоб привітати гостей, серед яких були Джефф і Лорен.

Коли настала черга Лео привітатися з мультимільярдером та його майбутньою дружиною, він нахилився і тримав голову між їхніми руками. Санчес скористалася цим як нагодою, легенько чмокнувши його в щоку після того, як широко посміхнулася.

Цей момент нагадував зустріч Леонардо Ді Капріо та Лорен на гала-концерті Art+Film у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес (LACMA) 2021 року в Лос-Анджелесі.

Леонардо Ді Капріо та Лорен Санчес у 2021 році

Санчес широко посміхалася, коли актор говорив, зосередивши увагу лише на ньому, що згодом породило низку мемів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Вітторія Черетті дала рідкісний коментар про її стосунки з Леонардо Ді Капріо. Модель насправді дратує публічний статус дівчини голлівудського актора, адже вона сама доволі відома персона.

весілля засновника Amazon і його нареченої Лорен Санчес відбудеться на острові Сан-Джорджо Маджоре, де розташований собор і старовинний монастир.

Крім того, Фокус писав про те, що Лорен Санчес, яка збирається одружитися з одним із найбагатших людей планети Джефом Безосом, влаштувала дівич-вечір у Парижі, покликавши туди своїх зіркових подруг.