27-річна дівчина Леонардо Ді Капріо показалась у сміливій мереживній сукні (фото)

Італійська модель Вітторія Черетті, яку називають дамою серця голлівудського актора Леонардо Ді Капріо, поділилася новими стильними кадрами.

В Instagram модель продемонструвала звабний аутфіт — прозору чорну мереживну сукню Gucci, яку вона одягла без бюстгальтера. Ефектний образ підкреслив її фігуру та виглядав сміливо й елегантно водночас.

Завершити лук стилісти вирішили пухнастою сумкою через плече в тон, яка додала образу фактурності та модного акценту. Нові фото Черетті швидко привернули увагу шанувальників і стали ще одним підтвердженням її бездоганного відчуття стилю.

Модель Вітторія Черетті Фото: Instagram

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті: історія кохання

Повідомляється, що пара познайомилася на прем'єрі фільму "Вбивці квіткового місяця" на Каннському кінофестивалі 2023 року.

До цього Ді Капріо тривалий час зустрічався з моделлю Джіджі Хадід та Камілою Морроне. А італійка була одружена з 2020 по 2023 рік з діджеєм Маттео Міллері з берлінського дуету Tale of Us.

"Лео багато думав про одруження з Вітторією, і він хотів би зробити це якомога швидше. Його завжди називали найзапеклішим холостяком Голлівуду, але в його віці це вже не добре — він готовий позбутися цього титулу", — казали інсайдери.

