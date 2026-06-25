Девушка-модель Леонардо Ди Каприо снялась в бикини (фото)

28-летняя итальянская топ-модель Виттория Черетти, известная как возлюбленная актёра Леонардо Ди Каприо, отправилась на отдых во Французскую Полинезию. Звезда подиумов уже успела поделиться с поклонниками первыми яркими снимками с побережья Тихого океана.

На новых снимках в Instagram (@vittoria) Черетти позирует среди пальм и экзотической тропической зелени. Для отдыха на побережье модель выбрала стильное желто-черное бикини, которое удачно подчеркнуло её фигуру.

Виттория Черетти позирует в купальнике Фото: Instagram

Кто такая Виттория Черетти

Виттория Черетти — одна из самых популярных и востребованных моделей современной индустрии моды, входящая в престижный список "Новых лиц" своего поколения. Свою карьеру она начала ещё в 14 лет, и сегодня на её счету — многочисленные съёмки для мировых глянцевых журналов и участие в рекламных кампаниях ведущих брендов. Помимо основной деятельности, звезда активно поддерживает благотворительные инициативы и важные экологические проекты.

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Виттория Черетти на отдыхе Фото: Instagram

О романтических отношениях итальянской модели с голливудским актёром Леонардо Ди Каприо прессе стало известно в конце лета 2023 года.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Итальянская топ-модель Виттория Черетти украсила обложку летнего номера французского Harper’s Bazaar, снявшись в смелой фотосессии.

Девушка Леонардо Ди Каприо появилась в кружевном платье. Эффектный образ подчеркнул её фигуру и выглядел одновременно смело и элегантно.

Кроме того, Леонардо Ди Каприо был остановлен и обыскан полицией, которая не узнала его на Ибице. Один из самых известных мужчин в мире был вынужден представиться полиции и предъявить документ, удостоверяющий личность.