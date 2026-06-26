Камалия поразила всех своим халатом с откровенным декольте на пляже Майорки (фото)

Украинская певица Камалия отправилась в долгожданный отпуск в солнечную Испанию. Звезда уже успела поделиться с поклонниками первыми яркими снимками со своего отдыха на побережье Средиземного моря.

Как видно на видео, опубликованном в Instagram (@kamaliyaofficial), артистка наслаждается солнцем на пляже Алькудия (Alcudia Beach) на Майорке. Для морской прогулки Камалия выбрала смелый и стильный образ: легкий пляжный халат с ярким цветочным принтом и глубоким, дерзким декольте, из-под которого виднеется купальник.

Камалия появилась на пляже Фото: Instagram

Свой летний наряд певица дополнила элегантной широкополой шляпой, солнцезащитными очками и массивными серьгами.

"Наконец-то — мой долгожданный отпуск! Немного солнца, моря и тишины после насыщенных дней. Заряжаюсь теплом, красотой Испании и невероятной атмосферой Майорки", — поделилась своими эмоциями певица под своим постом.

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Кроме того, в комментариях артистка отдельно поздравила своих подписчиков, поделившись с ними позитивными эмоциями из Пальма-де-Майорки.

Поклонники звезды сразу отреагировали на свежие фото и засыпали её комплиментами в комментариях, желая ей хорошего отдыха и отмечая, что Камалия — очень светлая и красивая женщина.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Камалия позировала на фоне песчаного пляжа и пальм в стильном чёрном купальнике, демонстрируя свой расцветший облик.

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