Камалия похвасталась отдыхом на острове, который любят Брэд Питт и Джефф Безос (фото)

Популярная украинская певица Камалия отправилась на летний отдых в солнечную Испанию, откуда уже активно делится с поклонниками ярким контентом. Артистка показала, как проводит время на одном из самых известных элитных курортов Европы, наслаждаясь тёплым морем и живописными пейзажами.

На своей странице в Instagram певица опубликовала новое видео из Пальма-де-Майорки. В кадре Камалия позирует на фоне песчаного пляжа и пальм в стильном чёрном купальнике, выглядя при этом просто великолепно.

Камалия отдыхает на Майорке Фото: Instagram

Звезда сопроводила свою публикацию философским и в то же время очень теплым постом: "Иногда для счастья нужно совсем немного: шум моря, теплый песок под ногами и несколько дней, чтобы просто наслаждаться моментом".

Кстати, Пальма-де-Майорка уже давно стала магнитом для мировых знаменитостей — именно здесь у голливудского актёра Брэда Питта есть роскошная вилла, а миллиардер Джефф Безос регулярно отдыхает на своей суперяхте.

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Пальма-де-Майорка Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Известные украинские блогерши похвастались отдыхом за миллион в неделю. Для путешествия они выбрали белоснежные пляжи Мальдивских островов, где сейчас наслаждаются океаном, экзотической природой и первоклассным сервисом.

Украинская актриса Наталья Денисенко вместе с сыном и своим 37-летним возлюбленным, манекенщиком Юрием Савранским, отправилась на летний отдых в Турцию.

Кроме того, 28-летняя итальянская топ-модель Виттория Черетти, известная как возлюбленная актёра Леонардо Ди Каприо, отправилась на отдых во Французскую Полинезию.