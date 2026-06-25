Камалія похвалилась відпочинком на острові, який полюбляють Бред Пітт і Джефф Безос (фото)

Популярна українська співачка Камалія вирушила на літній відпочинок до сонячної Іспанії, звідки вже активно ділиться з шанувальниками яскравим контентом. Артистка показала, як проводить час на одному з найвідоміших елітних курортів Європи, насолоджуючись теплим морем та мальовничими краєвидами.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця опублікувала нове відео з Пальма-де-Майорки. У кадрі Камалія позує на тлі піщаного пляжу та пальм у стильному чорному купальнику, демонструючи квітучий вигляд.

Камалія відпочиває на Майорці Фото: Instagram

Свою публікацію зірка супроводила філософським та водночас дуже теплим дописом: "Іноді для щастя потрібно зовсім небагато: шум моря, теплий пісок під ногами й кілька днів, щоб просто насолоджуватися моментом".

До слова, Пальма-де-Майорка вже давно стала магнітом для світових знаменитостей — саме тут володіє розкішною віллою голлівудський актор Бред Пітт, а на своїй суперяхті регулярно відпочиває мільярдер Джефф Безос.

Відео дня

Пальма-де-Майорка Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Відомі українські блогерки похизувались відпочинком за мільйон в тиждень. Для подорожі вони обрали білосніжні пляжі Мальдівських островів, де наразі насолоджуються океаном, екзотичною природою та преміальним сервісом.

Українська акторка Наталка Денисенко разом із сином та своїм 37-річним коханим, манекенником Юрієм Савранським, вирушила на літній відпочинок до Туреччини.

Крім того, 28-річна італійська топмодель Вітторія Черетті, відома як обраниця актора Леонардо Ді Капріо, поїхала на відпочинок до Французької Полінезії.