36-річна відома акторка показала фігуру у купальнику (фото)

Популярна українська акторка Антоніна Хижняк поділилася з підписниками кадрами з відпочинку на узбережжі Чорного моря. Зірка продемонструвала струнку та підтягнуту фігуру в рожевому купальнику під час спонтанної поїздки на дикий пляж.

За словами акторки в Instagram (@tonya_actress), світлини були зроблені в селищі Санжійка Одеської області, куди вона вирушила відпочити на кілька днів із наметами. На фотографіях Антоніна засмагає на піщаному узбережжі та насолоджується сонячними днями.

Антоніна Хижняк позувала у купальнику Фото: Instagram

Акторка зауважила, що це був імпульсивний порив — "психануть і зірватися на пару днів".

Водночас Хижняк окремо звернулася до своїх прихильників і закликала їх бути обачними, наголосивши, що зазначений пляж офіційно не відкритий для відвідування, і вона нікого не "агітує" їхати сюди.

Антоніна Хижняк показала свою фігуру Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська акторка Ольга Сумська поділилася кадрами з літньої відпустки за кордоном. Для відпочинку 59-річна народна артистка обрала Бодрум.

Популярна українська співачка Катерина Бужинська, відома своїм потужним голосом та яскравим образом, провела літню відпустку у мальовничій Греції. Артистка поділилась зі своїми шанувальниками світлинами з відпочинку, демонструючи струнку фігуру та неймовірні пейзажі.

Відео дня

Крім того, 57-річна Дженніфер Лопес вразила шанувальників новою красивою фотосесією в молочному шовковому комплекті. Сміливий аутфіт артистка доповнила білими слінгбеками в чорну цятку, мініатюрною сумочкою, в’язаною косинкою та сонцезахисними окулярами.