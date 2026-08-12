36-річна відома акторка показала фігуру у купальнику (фото)
Популярна українська акторка Антоніна Хижняк поділилася з підписниками кадрами з відпочинку на узбережжі Чорного моря. Зірка продемонструвала струнку та підтягнуту фігуру в рожевому купальнику під час спонтанної поїздки на дикий пляж.
За словами акторки в Instagram (@tonya_actress), світлини були зроблені в селищі Санжійка Одеської області, куди вона вирушила відпочити на кілька днів із наметами. На фотографіях Антоніна засмагає на піщаному узбережжі та насолоджується сонячними днями.
Акторка зауважила, що це був імпульсивний порив — "психануть і зірватися на пару днів".
Водночас Хижняк окремо звернулася до своїх прихильників і закликала їх бути обачними, наголосивши, що зазначений пляж офіційно не відкритий для відвідування, і вона нікого не "агітує" їхати сюди.
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