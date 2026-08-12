Известная телеведущая заговорила о выезде из Украины из-за войны (фото)

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик заявила, что категорически не планирует уезжать из Украины, несмотря на ежедневную опасность, связанную с войной. Об этом звезда сообщила в своих социальных сетях сразу после возвращения из отпуска за границей.

Недавно Лилия побывала за границей вместе с тремя дочерьми, однако уже вернулась домой и продолжает активно работать. В своём Instagram она подчеркнула, что с удовольствием будет путешествовать и в дальнейшем, но менять страну проживания не собирается, добавив фотографию на фоне украинского поля подсолнухов.

Лилия Ребрик рассказала о жизни за границей Фото: Instagram

"Нет. Я люблю свою страну и хочу жить здесь! Путешествовать — да. Переезжать — нет. Я дома. Посмотрите, какая красота у нас дома", — подчеркнула Лилия.

Отметим, что ведущая уже более 14 лет состоит в браке с хореографом Андреем Диким, с которым воспитывает дочерей Диану, Полину и младшую Аделину.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Актриса поразила всех своим новым стилем, появившись в соцсетях с новым цветом волос и стрижкой. Однако большинство людей считает, что ей всё-таки больше идёт образ блондинки с длинными локонами.

Украинская актриса Елена Светлицкая призналась, что впервые за время полномасштабного вторжения почувствовала острое желание вывезти детей за границу ради их безопасности. Причиной для таких мыслей стал очередной массированный ракетный обстрел и постоянное чувство отчаяния из-за угрозы жизни.

Кроме того, популярная украинская блогерша и молодая мама Мария Туник (tuunyk) призналась, что после обстрелов задумывается о выезде из Украины.