Известная телеведущая заговорила о выезде из Украины из-за войны (фото)
Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик заявила, что категорически не планирует уезжать из Украины, несмотря на ежедневную опасность, связанную с войной. Об этом звезда сообщила в своих социальных сетях сразу после возвращения из отпуска за границей.
Недавно Лилия побывала за границей вместе с тремя дочерьми, однако уже вернулась домой и продолжает активно работать. В своём Instagram она подчеркнула, что с удовольствием будет путешествовать и в дальнейшем, но менять страну проживания не собирается, добавив фотографию на фоне украинского поля подсолнухов.
"Нет. Я люблю свою страну и хочу жить здесь! Путешествовать — да. Переезжать — нет. Я дома. Посмотрите, какая красота у нас дома", — подчеркнула Лилия.
Отметим, что ведущая уже более 14 лет состоит в браке с хореографом Андреем Диким, с которым воспитывает дочерей Диану, Полину и младшую Аделину.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
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