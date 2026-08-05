Известная актриса заговорила о выезде с детьми из Украины: "Хорошая ли я мама?"

Украинская актриса Елена Светлицкая призналась, что впервые за время полномасштабного вторжения почувствовала острое желание вывезти детей за границу ради их безопасности. Причиной таких мыслей стал очередной массированный ракетный обстрел и постоянное чувство отчаяния из-за угрозы жизни.

Актриса поделилась в Instagram (@olena_svitlytska) своими переживаниями о том, как трудно преодолевать страх во время ночных тревог и думать о возможных последствиях попаданий. По её словам, дыхательные упражнения уже не помогают успокоить учащённое сердцебиение, а звук сирены каждый раз напоминает о реальной опасности.

Она стоит перед сложным выбором и задается вопросом, является ли она хорошей матерью, решив остаться в Украине, хотя в то же время ей трудно представить жизнь своей семьи в другой стране.

Реакции людей

Украинцы в комментариях разделились во мнениях и поделились собственным опытом.

Некоторые подписчицы, которые вывезли детей за границу ещё в начале войны, отметили, что, хотя эмиграция — это чрезвычайно сложный и изнурительный процесс, спокойствие и безопасность детей стоят этих усилий.

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Многие матери выразили сочувствие и признались, что каждый день задают себе те же вопросы, испытывая подобное отчаяние, тревогу и проблемы со здоровьем из-за стресса.

Некоторые участники дискуссии предложили рассмотреть вариант переезда в более безопасные регионы внутри Украины, а не сразу уезжать за границу.

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

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