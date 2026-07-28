"Это очень стремно": украинка рассказала, почему сбежала из Канады (фото)

Украинка по имени Анна пожаловалась на жизнь в Канаде. Из страны, о которой многие мечтают, она переехала в Азию, а именно в столицу Таиланда — Бангкок.

Девушка рассказала об этом в Instagram (annex.th).

Украинка сбежала из Канады

"1,5 млн украинцев переехали сюда, а я не смогла прожить больше года. После 24 февраля я переехала к парню в Канаду. Мы сняли квартиру, нашли работу и друзей. И всё выглядело так, будто здесь мы начнём строить новую жизнь. Тем более что меня уже знало большинство украинцев в Канаде по моему TikTok-блогу. Но чем дольше мы там жили, тем сильнее я понимала: мне не нравится жизнь там, хотя для большинства это мечта", — говорит Анна.

Украинка часто болела — вероятно, из-за климата, стресса или адаптации.

"Я верю в теорию, что если тебе не подходит какое-то место, то физически это всегда будет проявляться", — уверена автор видео.

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Более того, девушка всегда чувствовала себя в опасности.

Украинка часто там болела Фото: Instagram

"На улицах действительно много сумасшедших людей. И я не раз попадала в ситуации, когда они могли мне навредить. Это было очень стремно. Меня трясло до конца дня", — рассказала Анна.

К тому же там долгое время холодно.

В Канаде большую часть года холодная погода Фото: Instagram

"После поездок в Европу я плакала, потому что снова приходилось лететь обратно в Торонто", — призналась украинка.

Впоследствии пара решила попробовать немного пожить в Азии и осталась там на два года.

Украинка сбежала из Канады Фото: Instagram

Анна подчеркнула, что не считает Канаду плохой страной, просто именно ей она не подошла.

Украинка переехала в Азию Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди поддержали Анну, поделились своим опытом, а некоторые встали на защиту Канады:

"Это какой-то миф о Канаде! Ведь из 60 стран мира, где я побывал, Канада разочаровала больше всего. Страна, которая сильно переоценена, возможно, из-за того, что украинцы, которые туда переезжают, — это, как правило, гастарбайтеры или бедные люди, и поэтому нормально, что вы оттуда вовремя сбежали".

"Лучшая страна? Это какой-то миф о Канаде. Особенно если смотреть не на красивую картинку "стабильная, безопасная, развитая страна", а на реальную повседневную жизнь: медицину, сервис, инфраструктуру, доступность многих вещей, соотношение цены и качества, бюрократию и общий уровень комфорта".

"Под всем подписываюсь, мне хватило в Канаде целых 3 месяца ещё в 2022 году".

"Переехали в Бангкок после 9 лет жизни в Америке. Где бы ни был — везде праздник. Азия — это любовь и по ритму жизни, и по комфорту, и по безопасности. Хотя до этого мы также жили в Нью-Йорке, так же как и вы, и не чувствовали себя в безопасности даже в самых классных районах".

"Канада — настолько большая страна с разными часовыми поясами, климатом, городами, что говорить, будто не нравится вся Канада, — немного нелепо, и я убедилась в этом".

"У нас похожая история, только мы познакомились с мужем в Канаде, прожили там почти 3 года и уехали в Азию".

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