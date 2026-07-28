"Це дуже стрьомно": українка розповіла, чому тікала з Канади (фото)

Українка на імʼя Анна поскаржилася на життя в Канаді. З країни, про яку багато людей мріють, вона переїхала в Азію, а саме у столицю Таїланду Бангкок.

Своєю історією дівчина поділилася в Instagram (annex.th).

Українка втекла з Канади

"1,5 млн українців переїхали сюди, а я не змогла прожити більше року. Після 24 лютого я переїхала до хлопця в Канаду. Ми орендували квартиру, знайшли роботу і друзів. І все виглядало так, наче тут ми почнемо будувати нове життя. Тим паче, що мене знало вже більшість українців у Канаді за моїм TikTok-блогом. Але чим більше ми там жили, тим сильніше я розуміла: мені не подобається життя там, хоча для більшості це мрія", — каже Анна.

Українка часто хворіла — ймовірно, через клімат, стрес чи адаптацію.

"Я вірю в теорію, що якщо тобі не підходить якесь місце, то фізично це завжди буде проявлятися", — впевнена авторка відео.

Відео дня

Ба більше, дівчина завжди відчувала себе в небезпеці.

Українка часто там хворіла Фото: Instagram

"На вулицях реально багато божевільних людей. І я не раз попадала в ситуації, коли вони могли мені нашкодити. Це було дуже стрьомно. Мене трусило до кінця дня", — розповіла Анна.

До того ж, тривалий час там холодно.

У Канаді тривалий час протягом року холодно Фото: Instagram

"Після поїздок у Європу я плакала, бо знову треба було летіти назад у Торонто", — зізналася українка.

Згодом пара вирішила спробувати трохи пожити в Азії, а залишилися там на два роки.

Українка втекла з Канади Фото: Instagram

Анна наголосила, що не вважає Канаду поганою країною, просто конкретно для українки вона не підійшла.

Українка переїхала в Азію Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди підтримали Анну, поділилися своїм досвідом, а дехто став на захист Канади:

"Це якийсь міф про Канаду! Бо із 60 країн світу, де був, Канада найбільше розчарування. Країна, яка сильно переоцінена, можливо, через те, що українці, які туди переїжджають, це, як правило, заробітчани, або бідні, і тому нормально, що ви звідти вчасно втекли".

"Топова країна? Це якийсь міф про Канаду. Особливо якщо дивитися не на красиву картинку "стабільна, безпечна, розвинена країна", а на реальне повсякденне життя: медицину, сервіс, інфраструктуру, доступність багатьох речей, співвідношення ціни та якості, бюрократію й загальний рівень комфорту".

"Під всім підписуюсь, мене хватило в Канаді аж на 3 місяців ще в 2022".

"Переїхали в Бангкок після 9 років життя в Америці. Кожен десь — свято. Азія то любов і по ритму життя, і по комфорту, і по безпеці. Хоча також жили в Нью Йорку до цього так само, як і Ви, не відчували себе в безпеці навіть в самих класних районах".

"Канада – настільки велика країна з різними часовими поясами, кліматом, містами, що говорити, що не подобається вся Канада — трохи безглуздо, і я запевнилася в цьому".

"В нас схожа історія, тільки ми познайомились з чоловіком в Канаді, прожили там майже 3 роки і поїхали в Азію".

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