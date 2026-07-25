Заглянув у вікно: біженка вразила історією про німця, який написав на неї донос (фото)

Українка, яка живе в Німеччині чотири роки, розповіла про вчинок сусіда, який підглядав за нею у вікно, а після того написав скаргу.

Своєю історією жінка поділилася в TikTok (violettkakonfettka).

Німець написав донос на українку

"Знаєте, я живу в Німеччині вже чотири роки і мене дуже складно чимось здивувати. Але сьогодні мій сусід, з яким я живу на сходовому майданчику близько двох років, підклав мені свиню. Він написав на мене скаргу і у швидкому режимі мені зателефонували і сказали зʼявитися на килим", — почала авторка відео.

За її словами, суть претензії німця — "з галузі фантастики".

"Перше, він незадоволений, тому що мої собаки гадять на пелюшку. Так, вам не почулося. Мій сусід через стінку незадоволений, тому що мої собаки ходять у туалет у моїй же квартирі на пелюшку. Знаєте, як він про це дізнався? Ось, через балкон заглядав", — каже українка.

Відео дня

Українка в Німеччині Фото: TikTok

Домашній улюбленець українки Фото: TikTok

Реакція мережі

У коментарях люди розділилися у своїх думках. Хтось підтримав українку, а хтось вважає, що німець все зробив правильно:

"А ви напишіть скаргу, що він за вами нишком підглядає. Подивитесь на його реакцію. Здається, за це навіть є стаття".

"Це порушення закону Німеччини, тебе ще й виселять".

"Все правильно, собаки не повинні гадити в квартирі за законом Німеччини, а закони країни, в якій живете, потрібно дотримуватися".

"Я б не здавала квартиру таким людям, загадили квартиру".

"Сусід має рацію".

"Я живу в Німеччині 30 років, і німці не перестають дивувати, так що, кріпіться, ви теж можете поскаржитися на нього, що він ходить на вашу терасу і дивиться у вікна".

"Пелюшки прибрати треба в туалет або у ванну. А гуляти щодня з собаками потрібно обов'язково".

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