Заглянув у вікно: біженка вразила історією про німця, який написав на неї донос (фото)
Українка, яка живе в Німеччині чотири роки, розповіла про вчинок сусіда, який підглядав за нею у вікно, а після того написав скаргу.
Своєю історією жінка поділилася в TikTok (violettkakonfettka).
Німець написав донос на українку
"Знаєте, я живу в Німеччині вже чотири роки і мене дуже складно чимось здивувати. Але сьогодні мій сусід, з яким я живу на сходовому майданчику близько двох років, підклав мені свиню. Він написав на мене скаргу і у швидкому режимі мені зателефонували і сказали зʼявитися на килим", — почала авторка відео.
За її словами, суть претензії німця — "з галузі фантастики".
"Перше, він незадоволений, тому що мої собаки гадять на пелюшку. Так, вам не почулося. Мій сусід через стінку незадоволений, тому що мої собаки ходять у туалет у моїй же квартирі на пелюшку. Знаєте, як він про це дізнався? Ось, через балкон заглядав", — каже українка.
Реакція мережі
У коментарях люди розділилися у своїх думках. Хтось підтримав українку, а хтось вважає, що німець все зробив правильно:
- "А ви напишіть скаргу, що він за вами нишком підглядає. Подивитесь на його реакцію. Здається, за це навіть є стаття".
- "Це порушення закону Німеччини, тебе ще й виселять".
- "Все правильно, собаки не повинні гадити в квартирі за законом Німеччини, а закони країни, в якій живете, потрібно дотримуватися".
- "Я б не здавала квартиру таким людям, загадили квартиру".
- "Сусід має рацію".
- "Я живу в Німеччині 30 років, і німці не перестають дивувати, так що, кріпіться, ви теж можете поскаржитися на нього, що він ходить на вашу терасу і дивиться у вікна".
- "Пелюшки прибрати треба в туалет або у ванну. А гуляти щодня з собаками потрібно обов'язково".
Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка, яка 10 років живе в Німеччині, не в захваті від місцевих чоловіків.
- Українка на імʼя Юлія перебралася в Канаду з Німеччини і сильно дивувалася перший час.
Крім того, українець на імʼя Ігор Стасюк не прийняв вже третю пропозицію роботи в Німеччині. Чоловіка не влаштувала названа заробітна плата.