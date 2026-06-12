"Це було шоком": українка в Канаді розповіла, що її там здивувало (фото)
Українка на імʼя Юлія живе в Канаді понад три роки. Вона перебралася туди з Німеччини і сильно дивувалася перший час.
Своєю історією жінка поділилася в Instagram (yulia_canada__).
Що українку здивувало в Канаді
Спершу Юлія не могла звикнути до великих відстаней між містами: здавалося, що людей навколо просто немає.
"Що мене шокувало по приїзду в Канаду? Перше — це відстані. Я памʼятаю поїздку з аеропорта і величезні поля навколо і нічого більше. Я не могла зрозуміти — а де люди? Після компактної Німеччини це було шоком", — розповіла українка.
Друге — ціни.
"І хоча канадський долар дешевший за євро, мене не покидала думка, що все набагато дорожче, ніж в Німеччині", — каже Юлія.
Третє — сонце.
"Його було так багато, що я навіть купила окуляри. Хоча в звичайному житті взагалі їх не ношу. А що вас здивувало по приїзду в Канаду?" — запитала авторка відео.
У коментарях інша жінка поділилася своїм досвідом:
- "Так, все вірно, саме тому я повернулася до Німеччини. Зарплати ті ж, а комфорту більше".
Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка на імʼя Юлія, яка живе в Канаді останні кілька років, показала, як насправді виглядають будинки там.
- Українка зізналася, що в Ізраїлі практично неможливо купити нормальний одяг.
Крім того, американець, який приїхав в Україну, сильно здивувався через ці пʼять речей.