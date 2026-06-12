"Це було шоком": українка в Канаді розповіла, що її там здивувало (фото)

Українка на імʼя Юлія живе в Канаді понад три роки. Вона перебралася туди з Німеччини і сильно дивувалася перший час.

Своєю історією жінка поділилася в Instagram (yulia_canada__).

Що українку здивувало в Канаді

Спершу Юлія не могла звикнути до великих відстаней між містами: здавалося, що людей навколо просто немає.

"Що мене шокувало по приїзду в Канаду? Перше — це відстані. Я памʼятаю поїздку з аеропорта і величезні поля навколо і нічого більше. Я не могла зрозуміти — а де люди? Після компактної Німеччини це було шоком", — розповіла українка.

Друге — ціни.

"І хоча канадський долар дешевший за євро, мене не покидала думка, що все набагато дорожче, ніж в Німеччині", — каже Юлія.

Третє — сонце.

"Його було так багато, що я навіть купила окуляри. Хоча в звичайному житті взагалі їх не ношу. А що вас здивувало по приїзду в Канаду?" — запитала авторка відео.

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Юлію дивували великі відстані Фото: Instagram

У Канаді, здавалося, все дорожче Фото: Instagram

Юлія живе в Канаді понад три роки Фото: Instagram

У коментарях інша жінка поділилася своїм досвідом:

"Так, все вірно, саме тому я повернулася до Німеччини. Зарплати ті ж, а комфорту більше".

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