"Кожен раз з розчаруванням": українка розповіла про мінус життя в Ізраїлі
Українка зізналася, що в Ізраїлі практично неможливо купити нормальний одяг. Жінка чекає на посилки з України, аби мати можливість носити якісну тканину.
Своєю історією вона поділилася в Instagram (annk.art).
Українка про мінус Ізраїлю
"Я не купую одяг в Ізраїлі. Коли переїхала, ще шукала, купувала щось. Зараз просто приходиш в "Каньйон" (ТЦ) і виходиш кожен раз з розчаруванням, тому що всі полиці, всі вішаки це поліестер китайський втричі дорожче, ніж ти можеш купити на тому ж Shein чи Temu. Я хочу нормальну тканину — хочу льон, хочу бавовну, але не за 300 шекелів (майже 2 тисячі грн, — Ред.) на футболку бавовняну білу", — каже авторка відео.
Багато речей жінці надсилає мама з України, а саме місцевих брендів.
"Гарна тканина, все модне. Я завжди отримую компліменти, де я купила", — зізнається вона.
Також українка за кордоном ходить в аутлети, різні магазини масмаркету. І там справді інші моделі та тканини, ніж у цей момент в Ізраїлі.
Єдине, що вона може купити там з одягу — це джинси, кросівки і шкарпетки.
"Це такий мінус Ізраїлю. Але знаєте, всюди є і плюси, і мінуси. Просто треба або прийняти це і навчитися з цим жити, або ні", — резюмувала українка.
Реакція мережі
У коментарях люди поділилися своїм досвідом:
- "Побачила ваша публікацію, пхну свій пʼятак. Я всі речі купую в Києві, везу сюди повну валізу. А тут тільки спортивний одяг, бо якість фу".
- "Та ж фігня, та ще й виглядає все якось однаково нецікаво, а те, що нормально, то дороге".
- "Я також купую у Європі чи Україні, тут вибрати якісне важко".
- "Теж з України багато замовляю".
Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка з Маріуполя на імʼя Лєра Виноградова поскаржилася на дорогу нерухомість у польському Кракові.
- Українка на імʼя Альона поскаржилася на американську медицину. Жінка платить за страхування 2800 доларів, але боїться там хворіти.
Крім того, американець, який приїхав в Україну, сильно здивувався через ці пʼять речей.