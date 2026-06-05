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"Кожен раз з розчаруванням": українка розповіла про мінус життя в Ізраїлі

українка поскаржилася на життя в ізраїлі
Українка в Ізраїлі | Фото: Instagram

Українка зізналася, що в Ізраїлі практично неможливо купити нормальний одяг. Жінка чекає на посилки з України, аби мати можливість носити якісну тканину.

Своєю історією вона поділилася в Instagram (annk.art).

Українка про мінус Ізраїлю

"Я не купую одяг в Ізраїлі. Коли переїхала, ще шукала, купувала щось. Зараз просто приходиш в "Каньйон" (ТЦ) і виходиш кожен раз з розчаруванням, тому що всі полиці, всі вішаки це поліестер китайський втричі дорожче, ніж ти можеш купити на тому ж Shein чи Temu. Я хочу нормальну тканину — хочу льон, хочу бавовну, але не за 300 шекелів (майже 2 тисячі грн, — Ред.) на футболку бавовняну білу", — каже авторка відео.

Багато речей жінці надсилає мама з України, а саме місцевих брендів.

"Гарна тканина, все модне. Я завжди отримую компліменти, де я купила", — зізнається вона.

Відео дня

Також українка за кордоном ходить в аутлети, різні магазини масмаркету. І там справді інші моделі та тканини, ніж у цей момент в Ізраїлі.

Українка в Ізраїлі
Українка в Ізраїлі
Фото: Instagram

Єдине, що вона може купити там з одягу — це джинси, кросівки і шкарпетки.

"Це такий мінус Ізраїлю. Але знаєте, всюди є і плюси, і мінуси. Просто треба або прийняти це і навчитися з цим жити, або ні", — резюмувала українка.

Українка в Ізраїлі
Українка в Ізраїлі
Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися своїм досвідом:

  • "Побачила ваша публікацію, пхну свій пʼятак. Я всі речі купую в Києві, везу сюди повну валізу. А тут тільки спортивний одяг, бо якість фу".
  • "Та ж фігня, та ще й виглядає все якось однаково нецікаво, а те, що нормально, то дороге".
  • "Я також купую у Європі чи Україні, тут вибрати якісне важко".
  • "Теж з України багато замовляю".
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Крім того, американець, який приїхав в Україну, сильно здивувався через ці пʼять речей.