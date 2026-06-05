"Кожен раз з розчаруванням": українка розповіла про мінус життя в Ізраїлі

Українка зізналася, що в Ізраїлі практично неможливо купити нормальний одяг. Жінка чекає на посилки з України, аби мати можливість носити якісну тканину.

Своєю історією вона поділилася в Instagram (annk.art).

Українка про мінус Ізраїлю

"Я не купую одяг в Ізраїлі. Коли переїхала, ще шукала, купувала щось. Зараз просто приходиш в "Каньйон" (ТЦ) і виходиш кожен раз з розчаруванням, тому що всі полиці, всі вішаки це поліестер китайський втричі дорожче, ніж ти можеш купити на тому ж Shein чи Temu. Я хочу нормальну тканину — хочу льон, хочу бавовну, але не за 300 шекелів (майже 2 тисячі грн, — Ред.) на футболку бавовняну білу", — каже авторка відео.

Багато речей жінці надсилає мама з України, а саме місцевих брендів.

"Гарна тканина, все модне. Я завжди отримую компліменти, де я купила", — зізнається вона.

Відео дня

Також українка за кордоном ходить в аутлети, різні магазини масмаркету. І там справді інші моделі та тканини, ніж у цей момент в Ізраїлі.

Українка в Ізраїлі Фото: Instagram

Єдине, що вона може купити там з одягу — це джинси, кросівки і шкарпетки.

"Це такий мінус Ізраїлю. Але знаєте, всюди є і плюси, і мінуси. Просто треба або прийняти це і навчитися з цим жити, або ні", — резюмувала українка.

Українка в Ізраїлі Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися своїм досвідом:

"Побачила ваша публікацію, пхну свій пʼятак. Я всі речі купую в Києві, везу сюди повну валізу. А тут тільки спортивний одяг, бо якість фу".

"Та ж фігня, та ще й виглядає все якось однаково нецікаво, а те, що нормально, то дороге".

"Я також купую у Європі чи Україні, тут вибрати якісне важко".

"Теж з України багато замовляю".

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

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