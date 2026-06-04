"Я була наївна": українка розкрила неприємну правду про життя в Польщі

Українка з Маріуполя на імʼя Лєра Виноградова поскаржилася на дорогу нерухомість у польському Кракові. Вона каже, що ще довго не зможе дозволити собі там власне житло.

Своєю історією жінка поділилася в Instagram (lera.vinogradina). За словами Лєри, своє майно родина втратила в окупованому росіянами Маріуполі.

Українка поскаржилася на дороге житло

"Я була дуже наївна років шість тому, коли ми тільки переїхали в Польщу. Я думала: "О, зараз трохи напряжемося, за кілька років назбираємо на перший внесок і візьмемо іпотеку". У 20-му році іпотеку можна було взяти ну тисяч за 700-800 гарну класну квартиру в Кракові. Трьохкімнатну наприклад. Потім постковідна інфляція, війна і знову інфляція. Ціни зараз просто…" — каже авторка відео.

За її словами, зараз за 700 тисяч (злотих, у гривнях це понад 8 млн, — Ред.) в Кракові можна взяти хіба якусь маленьку квартиру.

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"Але точно не для великої сімʼї. А нам треба як мінімум три спальні… Грошей в нас немає. Навряд чи вони зʼявляться. Я останній рік змиряюся з перспективою, що власного житла я, якщо і куплю, колись, коли діти вже виростуть", — розповідає українка.

До того ж, родина втратила все своє майно в окупованому Маріуполі. Тому їм немає що продати, аби швидко назбирати на перший внесок.

Українка поскаржилася на дороге житло в Кракові Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці поділилися своїми історіями:

"Блін, весь час думала, що ви можете собі дозволити купити квартиру в іпотеку і от от купите, бо ж ви блогерська сімʼя, а блогери добре заробляють, можуть собі дозволити".

"Наче і не надто бідні. Чоловік працює в ІТ і заробляє стільки що ми могли і під час війни (в перші роки) купити 2 кімнатну квартиру собі в Києві за якихось років 3-5 чи 3 кімнатну квартиру десь окрім Києва і Львова (великі міста). Тепер ми в Європі і ми люксусні бомжі. Без надії на майбутнє".

"Ми теж з тих люксусових бомжів, які в Києві купили квартиру за рік, коли працював тільки чоловік, а тут.. працюємо двоє. Але нас жаба давить продати дві трьошки в Києві , щоб все одно не вистачило на норм квартиру/сегмент тут і брати іпотеку, яка обійдеться в х2 польські квартири".

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