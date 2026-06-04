"Я була наївна": українка розкрила неприємну правду про життя в Польщі
Українка з Маріуполя на імʼя Лєра Виноградова поскаржилася на дорогу нерухомість у польському Кракові. Вона каже, що ще довго не зможе дозволити собі там власне житло.
Своєю історією жінка поділилася в Instagram (lera.vinogradina). За словами Лєри, своє майно родина втратила в окупованому росіянами Маріуполі.
Українка поскаржилася на дороге житло
"Я була дуже наївна років шість тому, коли ми тільки переїхали в Польщу. Я думала: "О, зараз трохи напряжемося, за кілька років назбираємо на перший внесок і візьмемо іпотеку". У 20-му році іпотеку можна було взяти ну тисяч за 700-800 гарну класну квартиру в Кракові. Трьохкімнатну наприклад. Потім постковідна інфляція, війна і знову інфляція. Ціни зараз просто…" — каже авторка відео.
За її словами, зараз за 700 тисяч (злотих, у гривнях це понад 8 млн, — Ред.) в Кракові можна взяти хіба якусь маленьку квартиру.
"Але точно не для великої сімʼї. А нам треба як мінімум три спальні… Грошей в нас немає. Навряд чи вони зʼявляться. Я останній рік змиряюся з перспективою, що власного житла я, якщо і куплю, колись, коли діти вже виростуть", — розповідає українка.
До того ж, родина втратила все своє майно в окупованому Маріуполі. Тому їм немає що продати, аби швидко назбирати на перший внесок.
Реакція мережі
У коментарях українці поділилися своїми історіями:
- "Блін, весь час думала, що ви можете собі дозволити купити квартиру в іпотеку і от от купите, бо ж ви блогерська сімʼя, а блогери добре заробляють, можуть собі дозволити".
- "Наче і не надто бідні. Чоловік працює в ІТ і заробляє стільки що ми могли і під час війни (в перші роки) купити 2 кімнатну квартиру собі в Києві за якихось років 3-5 чи 3 кімнатну квартиру десь окрім Києва і Львова (великі міста). Тепер ми в Європі і ми люксусні бомжі. Без надії на майбутнє".
- "Ми теж з тих люксусових бомжів, які в Києві купили квартиру за рік, коли працював тільки чоловік, а тут.. працюємо двоє. Але нас жаба давить продати дві трьошки в Києві , щоб все одно не вистачило на норм квартиру/сегмент тут і брати іпотеку, яка обійдеться в х2 польські квартири".
Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка на імʼя Альона поскаржилася на американську медицину. Жінка платить за страхування 2800 доларів, але боїться там хворіти.
- Американець, який одружився з українкою та приїхав на її батьківщину, сильно здивувався через ці звичні для нас пʼять речей.
Крім того, українка на імʼя Поліна прожила в Німеччині два роки. Втім, життя там для неї стало нестерпним і довелося емігрувати знову.