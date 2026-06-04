"Я была наивна": украинка раскрыла неприятную правду о жизни в Польше

Украинка из Мариуполя по имени Лера Виноградова пожаловалась на дорогую недвижимость в польском Кракове. Она говорит, что еще долго не сможет позволить себе там собственное жилье.

Своей историей женщина поделилась в Instagram (lera.vinogradina). По словам Леры, свое имущество семья потеряла в оккупированном россиянами Мариуполе.

Украинка пожаловалась на дорогое жилье

"Я была очень наивна лет шесть назад, когда мы только переехали в Польшу. Я думала: "О, сейчас немного напряжемся, за несколько лет насобираем на первый взнос и возьмем ипотеку". В 20-м году ипотеку можно было взять ну тысяч за 700-800 хорошую классную квартиру в Кракове. Трехкомнатную например. Потом постковидная инфляция, война и снова инфляция. Цены сейчас просто..." — говорит автор видео.

По ее словам, сейчас за 700 тысяч (злотых, в гривнах это более 8 млн, — Ред.) в Кракове можно взять разве какую-то маленькую квартиру.

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"Но точно не для большой семьи. А нам надо как минимум три спальни... Денег у нас нет. Вряд ли они появятся. Я последний год смиряюсь с перспективой, что собственное жилье я если и куплю, то когда-то, когда дети уже вырастут", — рассказывает украинка.

К тому же, семья потеряла все свое имущество в оккупированном Мариуполе. Поэтому им нечего продать, чтобы быстро собрать на первый взнос.

Украинка пожаловалась на дорогое жилье в Кракове Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы поделились своими историями:

"Блин, все время думала, что вы можете себе позволить купить квартиру в ипотеку и вот вот купите, потому что вы блогерская семья, а блогеры хорошо зарабатывают, могут себе позволить".

"Вроде и не слишком бедны. Муж работает в ИТ и зарабатывает столько, что мы могли и во время войны (в первые годы) купить 2 комнатную квартиру себе в Киеве за каких-то лет 3-5 или 3 комнатную квартиру где-то кроме Киева и Львова (крупные города). Теперь мы в Европе и мы люксусные бомжи. Без надежды на будущее".

"Мы тоже из тех люксусных бомжей, которые в Киеве купили квартиру за год, когда работал только человек, а здесь... работаем двое. Но нас жаба давит продать две трешки в Киеве, чтобы все равно не хватило на норм квартиру/сегмент здесь и брать ипотеку, которая обойдется в х2 польские квартиры".

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