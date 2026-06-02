"Как вы выживаете": украинка пожаловалась на медицину в США

Украинка по имени Алена пожаловалась на американскую медицину. Женщина платит за страховку 2800 долларов, но боится там болеть.

Своей историей блогерша, которой приходится обращаться к врачам из других стран, поделилась в Instagram (korobskavibes).

Украинка пожаловалась на жизнь в США

"Иммигранты, которые живут в США, я не знаю, как вы здесь выживаете. Но реально медицина меня настолько здесь уже достала. Это такая болезненная для меня тема, такая тупая. Какая экономика, сколько здесь денег. Но настолько они построили провальную медицину. Абсолютно тебе здесь никто ничем не поможет", — говорит Алена.

По ее словам, там у врача одна цель — как можно скорее посадить пациента на препараты.

"Врачи здесь безответственные. Да, они ценятся. Да, они зарабатывают бешеные деньги. Но они те бешеные деньги зарабатывают на страховках, на людях и на препаратах, которые они выписывают", — уверена украинка.

Алена добавила, что сделать операцию или УЗИ в США очень дорого даже при наличии страховки.

"Поэтому, к сожалению, я не знаю, как вы здесь выживаете. Но для меня медицина это просто жесть. Я не знаю, как здесь люди живут", — говорит автор видео.

По ее словам, там часто приписывают людям антидепрессанты, даже когда просто болит голова. Также Алену бесит американский "культ еды".

"Убивают просто здоровую нацию людей своими фаст-фудами", — говорит автор видео.

Из-за этого все женщина часто обращается к украинским или врачам из ЕС, принимая онлайн-консультации.

Украинка пожаловалась на медицину в США

Реакция сети

В комментариях люди поделились полярными мнениями относительно услышанного:

"Моя сестра лечится от рака уже 4 года, бесплатно. В Украине так не лечат!"

"Мне кажется люди не совсем поняли посыл этого видео. Проблема не во врачах, а в самой капиталистической структуре. Цель не вылечить, а задержать пациента и высосать все из страховки. Если посмотреть на владельца страховой Aetna это тот же владелец аптек CVS, построена монополистическая вертикаль где производитель лекарств и является тем, кто внедряет цены и тот, кто решает, какую услугу покрыть пациенту. В США медицина — это бизнес в первую очередь, и врачи также являются заложниками этой системы".

"Не буду долго писать, но это не правда. Если не нравится врач, надо идти к другому. Если постоянно идти к тем же самым врачам, а потом жаловаться, что врачи плохие. Я сегодня только была у своего врача — 40 минут: он со мной еще и за Украину и за Израиль поговорил в конце".

"Живу в США уже более 10 лет, так сложилась судьба и полностью с вами согласна. Летаю в Украину лечиться".

