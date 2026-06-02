"Як ви виживаєте": українка поскаржилася на медицину в США

Українка на імʼя Альона поскаржилася на американську медицину. Жінка платить за страхування 2800 доларів, але боїться там хворіти.

Своєю історією блогерка, якій доводиться звертатися до лікарів з інших країн, поділилася в Instagram (korobskavibes).

Українка поскаржилася на життя в США

"Іммігранти, які живуть в США, я не знаю, як ви тут виживаєте. Але реально медицина мене настільки тут вже дістала. Це така болюча для мене тема, така тупа. Яка економіка, скільки тут грошей. Але настільки вони побудували провальну медицину. Абсолютно тобі тут ніхто нічим не допоможе", — каже Альона.

За її словами, там у лікаря одна ціль — якомога скоріше посадити пацієнта на препарати.

"Лікарі тут безвідповідальні. Так, вони ціняться. Так, вони заробляють шалені гроші. Але вони ті шалені гроші заробляють на страховках, на людях і на препаратах, які вони виписують", — впевнена українка.

Відео дня

Альона додала, що зробити операцію чи УЗД в США дуже дорого навіть за наявності страхування.

"Тому, на жаль, я не знаю, як ви тут виживаєте. Але для мене медицина це просто жесть. Я не знаю, як тут люди живуть", — каже авторка відео.

За її словами, там часто приписують людям антидепресанти, навіть коли просто болить голова. Також Альону бісить американський "культ їжі".

"Вбивають просто здорову націю людей своїми фаст-фудами", — каже авторка відео.

Через це все жінка часто звертається до українських чи лікарів з ЄС, беручи онлайн-консультації.

Українка поскаржилася на медицину в США Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися полярними думками щодо почутого:

"Моя сестра лікується від раку вже 4 роки, безкоштовно.В Україні так не лікують!"

"Мені здається люди не зовсім зрозуміли посил цього відео. Проблема не в лікарях, а в самій капіталістичній структурі. Ціль не вилікувати, а затримати пацієнта і висмоктати все зі страховки. Якщо подивитись на власника страхової Aetna це той самий власник аптек CVS, побудована монополістична вертикаль де виробник ліків і є тим, хто впроваджує ціни і той, хто вирішує, яку послугу покрити пацієнту. В США медицина — це бізнес в першу чергу, і лікарі також є заручниками цієї системи".

"Не буду довго писати, але це не правда. Якщо не подобається лікар, треба йти до іншого. Якщо постійно йти до тих же самих лікарів, а потім жалкуватися, що лікарі погані. Я сьогодні тільки була у свого лікаря — 40 хвилин: він зі мною ще і за Україну і за Ізраїль поговорив наприкінці".

"Живу в США вже понад 10 років, так склалася доля і повністю з вами згідна. Літаю в Україну лікуватися".

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка розповіла про одну особливу заборону у Швеції, яка актуальна в теплий період року. Там цінують природу країни не на словах.

Американець, який одружився з українкою та приїхав на її батьківщину, сильно здивувався через ці звичні для нас пʼять речей.

Крім того, українець на імʼя Ігор Стасюк не прийняв вже третю пропозицію роботи в Німеччині. Чоловіка не влаштувала названа заробітна плата.