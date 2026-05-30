"Ты уже нарушитель": украинка удивлена, за что штрафуют в стране ЕС
Украинка рассказала об одном особом запрете в Швеции, который актуален в теплый период года. Там ценят природу страны не на словах.
Женщина показала в своем Instagram (yak_myra), как стоит отдыхать на природе, чтобы не схватить штраф.
За это штрафуют в Швеции
"В Швеции можно влететь на штраф за гриль. Даже если у тебя ничего еще не горит. Серьезно. Представь, ты приехал на озеро, нашел красивую скалу у воды, поставил мангал — и все, ты уже нарушитель. Шведский гранит от жара трескается и больше не восстанавливается никогда. Для них это почти как испортить памятник", — говорит автор видео.
Впрочем, много где в Швеции стоят бесплатные зоны для гриля.
"И самое крутое то, что дрова там лежат просто так, бесплатно. А еще летом, когда засуха, объявляется запрет на любой огонь. Кстати, на балконах угольные и газовые грили также запрещены. Поэтому все шведы летом просто живут в лесах", — отметила украинка.
Интересно, что есть специальное приложение Naturkartan, которое показывает разрешенные места по стране.
Реакция сети
В комментариях люди подискутировали относительно услышанного:
- "Не везде стоят зоны для гриля, в Гетеборге возле меня нет этих зон".
- "Не правда, штраф за гриль только, когда сухой сезон, долго не было дождей, тогда и нельзя, можно только в специальных местах, где стоит уже гриль от коммуны, а про балконы тоже не правда, можно на балконах грилить, если это позволяет фастигхет".
- "У меня на балконе газовый гриль стоит. Зависит от ассоциации, в некоторых разрешают, в некоторых — нет".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Американец, который женился на украинке и приехал на ее родину, сильно удивился из-за этих привычных для нас пяти вещей.
- Украинка провела мини-экскурсию по селу Рованцы в Волынской области.
Кроме того, в Испании желание накормить бездомного кота может обернуться штрафом в сотни евро.