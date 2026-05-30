"Ты уже нарушитель": украинка удивлена, за что штрафуют в стране ЕС

Украинка рассказала об одном особом запрете в Швеции, который актуален в теплый период года. Там ценят природу страны не на словах.

Женщина показала в своем Instagram (yak_myra), как стоит отдыхать на природе, чтобы не схватить штраф.

За это штрафуют в Швеции

"В Швеции можно влететь на штраф за гриль. Даже если у тебя ничего еще не горит. Серьезно. Представь, ты приехал на озеро, нашел красивую скалу у воды, поставил мангал — и все, ты уже нарушитель. Шведский гранит от жара трескается и больше не восстанавливается никогда. Для них это почти как испортить памятник", — говорит автор видео.

Впрочем, много где в Швеции стоят бесплатные зоны для гриля.

"И самое крутое то, что дрова там лежат просто так, бесплатно. А еще летом, когда засуха, объявляется запрет на любой огонь. Кстати, на балконах угольные и газовые грили также запрещены. Поэтому все шведы летом просто живут в лесах", — отметила украинка.

Интересно, что есть специальное приложение Naturkartan, которое показывает разрешенные места по стране.

В Швеции нельзя разводить огонь на скалах

В Швеции за одно нарушение могут оштрафовать

Отдых на природе в Швеции может обернуться штрафом

Реакция сети

В комментариях люди подискутировали относительно услышанного:

"Не везде стоят зоны для гриля, в Гетеборге возле меня нет этих зон".

"Не правда, штраф за гриль только, когда сухой сезон, долго не было дождей, тогда и нельзя, можно только в специальных местах, где стоит уже гриль от коммуны, а про балконы тоже не правда, можно на балконах грилить, если это позволяет фастигхет".

"У меня на балконе газовый гриль стоит. Зависит от ассоциации, в некоторых разрешают, в некоторых — нет".

