"Каждый раз с разочарованием": украинка рассказала о минусе жизни в Израиле
Украинка призналась, что в Израиле практически невозможно купить нормальную одежду. Женщина ждет посылки из Украины, чтобы иметь возможность носить качественную ткань.
Своей историей она поделилась в Instagram (annk.art).
Украинка о минусе Израиля
"Я не покупаю одежду в Израиле. Когда переехала, еще искала, покупала что-то. Сейчас просто приходишь в "Каньон" (ТЦ) и выходишь каждый раз с разочарованием, потому что все полки, все вешалки это полиэстер китайский втрое дороже, чем ты можешь купить на том же Shein или Temu. Я хочу нормальную ткань — хочу лен, хочу хлопок, но не за 300 шекелей (почти 2 тысячи грн, — Ред.) на футболку хлопковую белую", — говорит автор видео.
Многие вещи женщине присылает мама из Украины, а именно местных брендов.
"Хорошая ткань, все модное. Я всегда получаю комплименты, где я купила", — признается она.
Также украинка за рубежом ходит в аутлеты, различные магазины массмаркета. И там действительно другие модели и ткани, чем в этот момент в Израиле.
Единственное, что она может купить там из одежды — это джинсы, кроссовки и носки.
"Это такой минус Израиля. Но знаете, везде есть и плюсы, и минусы. Просто надо либо принять это и научиться с этим жить, либо нет", — резюмировала украинка.
Реакция сети
В комментариях люди поделились своим опытом:
- "Увидела вашу публикацию, вставляю свой пятак. Я все вещи покупаю в Киеве, везу сюда полный чемодан. А тут только спортивная одежда, потому что качество фу".
- "Та же фигня, да еще и выглядит все как-то одинаково неинтересно, а то, что нормально, то дорогое".
- "Я также покупаю в Европе или Украине, здесь выбрать качественное трудно".
- "Тоже из Украины много заказываю".
Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны?
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинка из Мариуполя по имени Лера Виноградова пожаловалась на дорогую недвижимость в польском Кракове.
- Украинка по имени Алена пожаловалась на американскую медицину. Женщина платит за страховку 2800 долларов, но боится там болеть.
Кроме того, американец, который приехал в Украину, сильно удивился из-за этих пяти вещей.