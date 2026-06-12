"Это было шоком": украинка в Канаде рассказала, что ее там удивило (фото)
Украинка по имени Юлия живет в Канаде более трех лет. Она перебралась туда из Германии и сильно удивлялась первое время.
Своей историей женщина поделилась в Instagram (yulia_canada__).
Что украинку удивило в Канаде
Сперва Юлия не могла привыкнуть к большим расстояниям между городами: казалось, что людей вокруг просто нет.
"Что меня шокировало по приезду в Канаду? Первое — это расстояния. Я помню поездку из аэропорта и огромные поля вокруг и ничего больше. Я не могла понять — а где люди? После компактной Германии это было шоком", — рассказала украинка.
Второе — цены.
"И хотя канадский доллар дешевле евро, меня не покидала мысль, что все гораздо дороже, чем в Германии", — говорит Юлия.
Третье — солнце.
"Его было так много, что я даже купила очки. Хотя в обычной жизни вообще их не ношу. А что вас удивило по приезду в Канаду?" — спросила автор видео.
В комментариях другая женщина поделилась своим опытом:
- "Да, все верно, именно поэтому я вернулась в Германию. Зарплаты те же, а комфорта больше".
Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны?
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинка по имени Юлия, которая живет в Канаде последние несколько лет, показала, как на самом деле выглядят дома там.
- Украинка призналась, что в Израиле практически невозможно купить нормальную одежду.
Кроме того, американец, который приехал в Украину, сильно удивился из-за этих пяти вещей.