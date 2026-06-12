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"Это было шоком": украинка в Канаде рассказала, что ее там удивило (фото)

что украинку удивило в Канаде
Украинка в Канаде | Фото: коллаж Фокус

Украинка по имени Юлия живет в Канаде более трех лет. Она перебралась туда из Германии и сильно удивлялась первое время.

Своей историей женщина поделилась в Instagram (yulia_canada__).

Что украинку удивило в Канаде

Сперва Юлия не могла привыкнуть к большим расстояниям между городами: казалось, что людей вокруг просто нет.

"Что меня шокировало по приезду в Канаду? Первое — это расстояния. Я помню поездку из аэропорта и огромные поля вокруг и ничего больше. Я не могла понять — а где люди? После компактной Германии это было шоком", — рассказала украинка.

Второе — цены.

"И хотя канадский доллар дешевле евро, меня не покидала мысль, что все гораздо дороже, чем в Германии", — говорит Юлия.

Третье — солнце.

"Его было так много, что я даже купила очки. Хотя в обычной жизни вообще их не ношу. А что вас удивило по приезду в Канаду?" — спросила автор видео.

Відео дня
канада
Юлию удивляли большие расстояния
Фото: Instagram
канада
В Канаде, казалось, все дороже
Фото: Instagram
канада
Юлия живет в Канаде более трех лет
Фото: Instagram

В комментариях другая женщина поделилась своим опытом:

  • "Да, все верно, именно поэтому я вернулась в Германию. Зарплаты те же, а комфорта больше".
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Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, американец, который приехал в Украину, сильно удивился из-за этих пяти вещей.