"Это было шоком": украинка в Канаде рассказала, что ее там удивило (фото)

Украинка по имени Юлия живет в Канаде более трех лет. Она перебралась туда из Германии и сильно удивлялась первое время.

Своей историей женщина поделилась в Instagram (yulia_canada__).

Что украинку удивило в Канаде

Сперва Юлия не могла привыкнуть к большим расстояниям между городами: казалось, что людей вокруг просто нет.

"Что меня шокировало по приезду в Канаду? Первое — это расстояния. Я помню поездку из аэропорта и огромные поля вокруг и ничего больше. Я не могла понять — а где люди? После компактной Германии это было шоком", — рассказала украинка.

Второе — цены.

"И хотя канадский доллар дешевле евро, меня не покидала мысль, что все гораздо дороже, чем в Германии", — говорит Юлия.

Третье — солнце.

"Его было так много, что я даже купила очки. Хотя в обычной жизни вообще их не ношу. А что вас удивило по приезду в Канаду?" — спросила автор видео.

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Юлию удивляли большие расстояния Фото: Instagram

В Канаде, казалось, все дороже Фото: Instagram

Юлия живет в Канаде более трех лет Фото: Instagram

В комментариях другая женщина поделилась своим опытом:

"Да, все верно, именно поэтому я вернулась в Германию. Зарплаты те же, а комфорта больше".

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка по имени Юлия, которая живет в Канаде последние несколько лет, показала, как на самом деле выглядят дома там.

Украинка призналась, что в Израиле практически невозможно купить нормальную одежду.

Кроме того, американец, который приехал в Украину, сильно удивился из-за этих пяти вещей.