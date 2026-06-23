Українка розповіла "гірку правду" про німецьких чоловіків (відео)

Українка, яка 10 років живе в Німеччині, не в захваті від місцевих чоловіків. Вони часто схему стосунків "50 на 50" використовують на свою вигоду.

Своїми думками жінка поділилася в TikTok (fraukatty). Українка каже, що не тільки з нею траплялися такі історії, а й з її знайомими.

"Гірка правда" про німецьких чоловіків

"Вийти заміж за німця це, мабуть, найгірше, що могло б з вами трапитись. Я живу в Німеччині вже майже 10 років і за цей час я зрозуміла одну просту річ: тут чоловіки, особливо німецькі, навіть на базовому рівні не готові вкладатися для жінки. Ти його запитуєш: "А що ти мені подаруєш?" А у відповідь: "А ти мені що?" — каже авторка відео.

За її словами, за концепцією "50 на 50" ховається просто банальне небажання чоловіка брати будь-яку відповідальність у стосунках.

Ба більше, ті подають це як турботу про жінку, бо європейську жінку начебто може образити, коли чоловік платить за неї.

Відео дня

"Співмешкання "50 на 50" стало для деяких чоловіків видом заробітку. Жінка, яка заробляє втричі менше, ніж цей чоловік, повинна платити 50 на 50. В той час як чоловік собі безтурботно ці ж самі гроші, які йому віддає жінка щомісяця, відкладає на свої власні потреби. І це, на жаль, не лише мій досвід, а й досвід моїх німецьких подруг та знайомих", — додала українка.

Українка в Німеччині розповіла правду про місцевих чоловіків

За словами авторки відео, проблема навіть не у ресурсі чоловіка, а в його небажанні робити будь-що для дівчини, навіть просто пригостити її кавою.

При цьому вимоги до жінки залишаються завищеними.

"І знаєте, в цьому частково винні німецькі жінки, які мають занижені вимоги до німецьких чоловіків. Тим самим вони демотивують чоловіків на будь-які дії у стосунках", — резюмувала українка.

Реакція мережі

У коментарях жінки подискутували щодо почутого, поділившись власним досвідом:

"Я це і за 3 роки зрозуміла. Це жах".

"Та не у всіх. Все залежить від людини".

"Щось є таке. Але все одно, хотіла машину, купив, хотіла дуже гартен, купив. Так, не найдорожче, він в мене не мільйонер, але вкладається. Хоча все одно важкувато. Різні ми, сваримося часто, але й кохаємо один одного. Всім кохання, дівчатка".

"Не знаю, які німці чоловіки, але тати вони суперські".

"Я живу з німцем в його приватному будинку. Він на пенсії уже. Дім на 250 кв.м, басейн. У нас у кожного є ще машина. Я працюю. Так, я даю в місяць 750 євро, щоб утримувати рівень проживання в домі. Зате він готовить сніданки, обіди, прибирання. На мені прання. Він мені запропонував, що треба продати будинок і купити поменше, але я не погодилась".

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

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