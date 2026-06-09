"Не витримала": біженка втікає з Німеччини в охоплену війною Україну

Українка на імʼя Галина вирішила повернутися додому з Німеччини, бо за кордоном їй "болить серце" і вона сумує за домом.

Своїми думками жінка поділилася в TikTok (halynahermaniukbeauty).

Українка повертається з Німеччини

"Я повертаюся з Німеччини в Україну. Ось і все. Не витримала я цих шикарних закордонних умов. Не витримала я цієї стабільності. Стабільно пахаєш, стабільно дім, робота. Стабільні стреси. Стабільне безсоння. Стабільні штрафи. Стабільно височенні податки. Стабільно шикарна медицина за мільйони, яку ти не отримаєш. Стабільно незрозуміле майбутнє. Стабільно немає мрій. І ти стабільно тут ніхто", — каже Галина.

За словами українки, така стабільність дуже важка.

"В тебе стабільно болить серце. Ти рвешся додому", — зазначила жінка.

А в Україні, за словами Галини, у неї зʼявляться мрії, точніше продовжаться ті, що були раніше.

Відео дня

"На мене там чекають рідні люди. На мене чекає спокій душевний", — вважає авторка відео.

Втім, в Україні доведеться починати все з нуля. Також Галина сумнівається, що заробить там достатньо грошей для хорошого життя.

Українка в Німеччині Фото: Скріншот TikTok

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися своїми думками щодо цієї теми:

"Я теж зараз в Німеччині, але тільки заради дітей… Але я знаю, що я теж повернусь додому".

"Вертайтеся, Пані, ми вас чекаємо".

"Я теж їду додому, в Норвегії все добре, але хочу додому".

"Радію за вас, ми теж не витримуємо, плануємо повертатись".

"Якщо є куди повернутись, то чому ні?"

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Крім того, українка на імʼя Марта розповіла правду про життя в Канаді. Близько року тому вона переїхала туди з Польщі.