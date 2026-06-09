"Не выдержала": беженка бежит из Германии в охваченную войной Украину

Украинка по имени Галина решила вернуться домой из Германии, потому что за границей у нее "болит сердце" и она скучает по дому.

Своими мыслями женщина поделилась в TikTok (halynahermaniukbeauty).

Украинка возвращается из Германии

"Я возвращаюсь из Германии в Украину. Вот и все. Не выдержала я этих шикарных заграничных условий. Не выдержала я этой стабильности. Стабильно пашешь, стабильно дом, работа. Стабильные стрессы. Стабильная бессонница. Стабильные штрафы. Стабильно высоченные налоги. Стабильно шикарная медицина за миллионы, которую ты не получишь. Стабильно непонятное будущее. Стабильно нет мечты. И ты стабильно здесь никто", — говорит Галина.

По словам украинки, такая стабильность очень тяжелая.

"У тебя стабильно болит сердце. Ты рвешься домой", — отметила женщина.

Відео дня

А в Украине, по словам Галины, у нее появятся мечты, точнее продолжатся те, что были раньше.

"Меня там ждут родные люди. Меня ждет покой душевный", — считает автор видео.

Впрочем, в Украине придется начинать все с нуля. Также Галина сомневается, что заработает там достаточно денег для хорошей жизни.

Украинка в Германии Фото: Скриншот TikTok

Реакция сети

В комментариях люди поделились своими мыслями относительно этой темы:

"Я тоже сейчас в Германии, но только ради детей... Но я знаю, что я тоже вернусь домой".

"Возвращайтесь, госпожа, мы вас ждем".

"Я тоже еду домой, в Норвегии все хорошо, но хочу домой".

"Рад за вас, мы тоже не выдерживаем, планируем возвращаться".

"Если есть куда вернуться, то почему нет?"

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