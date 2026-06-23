Украинка рассказала "горькую правду" о немецких мужчинах (видео)

Украинка, которая уже 10 лет живет в Германии, не в восторге от местных мужчин. Они часто используют модель отношений "50 на 50" в своих интересах.

Женщина поделилась своими мыслями в TikTok (fraukatty). Украинка говорит, что подобные истории случались не только с ней, но и с её знакомыми.

"Горькая правда" о немецких мужчинах

"Выйти замуж за немца — это, пожалуй, самое худшее, что могло бы с вами случиться. Я живу в Германии уже почти 10 лет и за это время поняла одну простую вещь: здесь мужчины, особенно немцы, даже на базовом уровне не готовы вкладываться в отношения с женщиной. Ты его спрашиваешь: "А что ты мне подаришь?" А в ответ: "А ты мне что?" — говорит автор видео.

По её словам, за концепцией "50 на 50" скрывается просто банальное нежелание мужчины брать на себя какую-либо ответственность в отношениях.

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Более того, они представляют это как заботу о женщине, ведь европейскую женщину якобы может обидеть, когда мужчина платит за неё.

"Совместное проживание по принципу "50 на 50" стало для некоторых мужчин способом заработка. Женщина, которая зарабатывает в три раза меньше, чем этот мужчина, должна платить 50 на 50. В то время как мужчина беззаботно откладывает эти же деньги, которые ему отдаёт женщина каждый месяц, на свои собственные нужды. И это, к сожалению, не только мой опыт, но и опыт моих немецких подруг и знакомых", — добавила украинка.

Украинка в Германии рассказала правду о местных мужчинах

По словам автора видео, проблема даже не в финансовых возможностях мужчины, а в его нежелании делать что-либо для девушки, даже просто угостить её кофе.

При этом требования к женщине по-прежнему завышены.

"И знаете, в этом отчасти виноваты немецкие женщины, которые предъявляют к немецким мужчинам заниженные требования. Тем самым они лишают мужчин мотивации к каким-либо действиям в отношениях", — подытожила украинка.

Реакция сети

В комментариях женщины обсудили услышанное, поделившись собственным опытом:

"Я это поняла за 3 года. Это ужас".

"Да, но не у всех. Всё зависит от человека".

"Что-то в этом есть. Но всё равно, хотела машину — купил, хотела очень гартен — купил. Да, не самое дорогое, он у меня не миллионер, но вкладывается. Хотя всё равно немного тяжеловато. Мы разные, часто ссоримся, но и любим друг друга. Всем любви, девочки".

"Не знаю, какие немцы мужчины, но папы они суперские".

"Я живу с немцем в его частном доме. Он уже на пенсии. Дом площадью 250 кв. м, бассейн. У нас у каждого есть ещё машина. Я работаю. Да, я вкладываю в месяц 750 евро, чтобы поддерживать уровень жизни в доме. Зато он готовит завтраки, обеды, убирается. На мне стирка. Он мне предложил продать дом и купить поменьше, но я не согласилась".

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