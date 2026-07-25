Заглянул в окно: беженка поразила рассказом о немце, который написал на нее донос (фото)

Украинка, проживающая в Германии уже четыре года, рассказала о поступке соседа, который подглядывал за ней в окно, а затем написал жалобу.

Женщина поделилась своей историей в TikTok (violettkakonfettka).

Немец написал донос на украинку

"Знаете, я живу в Германии уже четыре года, и меня очень сложно чем-то удивить. Но сегодня мой сосед, с которым я живу на лестничной площадке около двух лет, подставил меня. Он написал на меня жалобу, и мне сразу же позвонили и сказали явиться на допрос", — начала автор видео.

По её словам, суть претензии немца — "из области фантастики".

"Во-первых, он недоволен, потому что мои собаки гадят на пеленку. Да, вы не ослышались. Мой сосед через стенку недоволен, потому что мои собаки ходят в туалет в моей же квартире на пеленку. Знаете, как он об этом узнал? Вот, через балкон заглядывал", — говорит украинка.

Відео дня

Украинка в Германии Фото: TikTok

Домашний питомец украинки Фото: TikTok

Реакция сети

В комментариях мнения разделились. Кто-то поддержал украинку, а кто-то считает, что немец поступил правильно:

"А вы напишите жалобу, что он за вами тайком подглядывает. Посмотрите, как он отреагирует. Кажется, за это даже есть статья".

"Это нарушение закона Германии, тебя ещё и выселят".

"Всё верно, собаки не должны гадить в квартире по закону Германии, а законы страны, в которой вы живёте, нужно соблюдать".

"Я бы не сдавала квартиру таким людям, они испачкали квартиру".

"Сосед прав".

"Я живу в Германии 30 лет, и немцы не перестают удивлять, так что держитесь, вы тоже можете пожаловаться на него, что он ходит на вашу террасу и заглядывает в окна".

"Подгузники нужно убирать в туалет или в ванную. А гулять с собаками каждый день нужно обязательно".

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка, которая уже 10 лет живет в Германии, не в восторге от местных мужчин.

Украинка по имени Юлия переехала в Канаду из Германии и поначалу была очень удивлена.

Кроме того, украинец по имени Игорь Стасюк уже в третий раз отказался от предложения о работе в Германии. Мужчину не устроила предложенная заработная плата.