"Мне не стыдно это сказать": известная блогерша заявила, что хочет уехать из Украины

Популярная украинская блогерша и молодая мама Мария Туник (tuunyk) призналась, что после обстрелов задумывается о выезде из Украины.

Женщина, которой было тяжело перенести поездку в поезде УЗ с малышом в жару, говорит, что в Украине жить сложно по понятным причинам, а за границей она не чувствует себя как дома.

Блогерша хочет уехать из Украины

"Я хочу уехать из Украины. И мне не стыдно это сказать… После каждого обстрела я выхожу гулять с детьми, беру кофе, встречаю соседей, всегда спрашиваю: "Вы спускались в укрытие?" Знаете, что меня удивляет больше всего? Еще ни одна семья с маленькими детьми не ответила: "Да". Потому что они привыкли. Ведь когда посреди ночи будишь детей, несешь их вниз, а потом до утра не спишь, следующий день просто выпадает из жизни, а таких дней у нас много", — написала Мария.

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Она говорит, что сама пока всегда спускается. И очень надеется, что так и будет делать.

"Но, честно говоря, это тяжело. Особенно когда ты одна с двумя маленькими детьми. Одеть их, взять на руки, спуститься, дождаться отбоя, а потом снова укладывать их спать. Мне не хочется привыкать к такой жизни. Но я привыкла. Спускайтесь, пожалуйста, берегите себя", — добавила блогерша.

Мария искала разные страны, где можно было бы жить, но нигде не чувствовала себя как дома. А в Украине опасно из-за войны. К тому же женщина воспитывает детей и живет в Киеве.

"И пока я остаюсь, потому что сердце выбирает именно эту страну. Возможно, однажды мне придётся изменить это решение", — признаётся украинка.

Мария подумывает уехать из Украины Фото: Instagram

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В комментариях люди поделились своим опытом:

"Очень рекомендую рассмотреть Великобританию в качестве страны для проживания".

"Я уже 4 года живу в Европе. Уехала одна с двумя детьми, и сейчас в жизни всё наладилось. Я ни о чём не жалею: спокойно работаю по специальности, а дети ходят в школу и имеют друзей. Берегите себя и детей".

"Не привыкайте, вывозите детей. Безопасность и жизнь превыше всего".

"И я каждый раз прямо матом кричу, что всё, завтра собираю вещи и уезжаю. А потом снова не уезжаю, потому что "дома". И как я тебя понимаю, что делать… Жизнь же важнее, разум всегда говорит, что пора уезжать, а вот сердце здесь".

"Это очень правильная мысль! 4 года назад я приняла решение уехать из Украины, и тоже не чувствовала это своим домом, и было сложно, но когда речь идет о безопасности ребенка, всё остальное уходит на второй план — физическая безопасность, а когда дети подрастают, то и психологическая. Конечно, каждый решает сам, но если такие мысли есть, лучше уехать".

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