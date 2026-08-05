"Мені не соромно це сказати": відома блогерка заявила, що хоче виїхати з України
Популярна українська блогерка та молода мама Марія Туник (tuunyk) зізналася, що після обстрілів міркує про виїзд з України.
Жінка, яка важко перенесла дорогу в потязі УЗ з малюком під час спеки, каже, що в Україні важко через очевидні причини, а за кордоном вона не відчуває себе, як вдома.
Блогерка хоче виїхати з України
"Я хочу поїхати з України. І мені не соромно це сказати... Після кожного обстрілу я виходжу гуляти з дітьми, беру каву, зустрічаю сусідів, завжди питаю: "Ви спускалися в укриття?" Знаєте, що мене дивує найбільше? Ще жодна сім’я з маленькими дітьми не відповіла: "Та". Тому що вони звикли. Бо коли серед ночі будиш дітей, несеш їх вниз, а потім до ранку не спиш, наступний день просто випадає з життя, а днів таких у нас багато", — написала Марія.
Вона каже, що сама поки що завжди спускається. І дуже сподівається, що так і буде робити.
"Але чесно, це важко. Особливо коли ти одна з двома маленькими дітьми. Одягнути, взяти на руки, спуститися, чекати відбою, а потім знову вкладати їх спати. Мені не хочеться звикати до такого життя. Але, я звикла. Спускайтесь, будь ласка, бережіть себе", — додала блогерка.
Марія шукала різні країни для життя, але всюди немає відчуття дому. А в Україні небезпечно через війну. До того ж, жінка виховує дітей та живе в Києві.
"І поки що я залишаюся, тому що серце обирає саме цю країну. Можливо, одного дня мені доведеться змінити це рішення", — зізнається українка.
Реакція мережі
У коментарях люди поділилися своїм досвідом:
- "Дуже раджу розглянути Великобританію, як країну для проживання".
- "Я вже 4 роки в Європі. Виїхала сама з двома дітьми, і зараз у житті все налагодилося. Я ні про що не шкодую: спокійно працюю за фахом, а діти ходять до школи й мають друзів. Бережіть себе та дітей".
- "Не звикайте, вивозьте дітей. Безпека і життя понад усе".
- "І я кожного разу прям матом крич , що все, завтра я збираю манатки і валю. І потім знову не валю, бо "вдома". І як я тебе розумію, що робити… Життя ж важливіші, то розум завжди каже пора їхати, а от серце тут".
- "Це дуже правильна думка! 4 роки тому я зробила вибір виїхати з України, і теж не відчувала це домом, і було складно, але коли мова про безпеку дитини, все інше пішло на другий план, безпека фізична, а коли підростають і психологічна, звісно вирішує кожен сам, але якщо такі думки є, краще виїхати".
Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка на імʼя Анна жила в Польщі чотири роки, але вирішила почати все з нуля в сонячній Іспанії.
- Дівчина з України не змогла жити в Канаді та переїхала в Азію.
Крім того, українка, яка живе в Німеччині, розповіла про сусіда, який підглядав за нею у вікно, а після того написав донос.