"Мені не соромно це сказати": відома блогерка заявила, що хоче виїхати з України

Популярна українська блогерка та молода мама Марія Туник (tuunyk) зізналася, що після обстрілів міркує про виїзд з України.

Жінка, яка важко перенесла дорогу в потязі УЗ з малюком під час спеки, каже, що в Україні важко через очевидні причини, а за кордоном вона не відчуває себе, як вдома.

Блогерка хоче виїхати з України

"Я хочу поїхати з України. І мені не соромно це сказати... Після кожного обстрілу я виходжу гуляти з дітьми, беру каву, зустрічаю сусідів, завжди питаю: "Ви спускалися в укриття?" Знаєте, що мене дивує найбільше? Ще жодна сім’я з маленькими дітьми не відповіла: "Та". Тому що вони звикли. Бо коли серед ночі будиш дітей, несеш їх вниз, а потім до ранку не спиш, наступний день просто випадає з життя, а днів таких у нас багато", — написала Марія.

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Вона каже, що сама поки що завжди спускається. І дуже сподівається, що так і буде робити.

"Але чесно, це важко. Особливо коли ти одна з двома маленькими дітьми. Одягнути, взяти на руки, спуститися, чекати відбою, а потім знову вкладати їх спати. Мені не хочеться звикати до такого життя. Але, я звикла. Спускайтесь, будь ласка, бережіть себе", — додала блогерка.

Марія шукала різні країни для життя, але всюди немає відчуття дому. А в Україні небезпечно через війну. До того ж, жінка виховує дітей та живе в Києві.

"І поки що я залишаюся, тому що серце обирає саме цю країну. Можливо, одного дня мені доведеться змінити це рішення", — зізнається українка.

Марія думає виїхати з України Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися своїм досвідом:

"Дуже раджу розглянути Великобританію, як країну для проживання".

"Я вже 4 роки в Європі. Виїхала сама з двома дітьми, і зараз у житті все налагодилося. Я ні про що не шкодую: спокійно працюю за фахом, а діти ходять до школи й мають друзів. Бережіть себе та дітей".

"Не звикайте, вивозьте дітей. Безпека і життя понад усе".

"І я кожного разу прям матом крич , що все, завтра я збираю манатки і валю. І потім знову не валю, бо "вдома". І як я тебе розумію, що робити… Життя ж важливіші, то розум завжди каже пора їхати, а от серце тут".

"Це дуже правильна думка! 4 роки тому я зробила вибір виїхати з України, і теж не відчувала це домом, і було складно, але коли мова про безпеку дитини, все інше пішло на другий план, безпека фізична, а коли підростають і психологічна, звісно вирішує кожен сам, але якщо такі думки є, краще виїхати".

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Анна жила в Польщі чотири роки, але вирішила почати все з нуля в сонячній Іспанії.

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Крім того, українка, яка живе в Німеччині, розповіла про сусіда, який підглядав за нею у вікно, а після того написав донос.