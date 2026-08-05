Українці з Польщі тікають в Іспанію: "Фатальна помилка" (фото)

Українка на імʼя Анна жила в Польщі чотири роки, але вирішила почати все з нуля в сонячній Іспанії разом зі своїм хлопцем.

В Instagram (n_etta_) дівчина після новин про переїзд зізналася, що вчить мову, збирає гроші та хоче переїхати в Іспанію.

Українці тікають з Польщі

"То ж куди ми з хлопцем переїжджаємо з Польщі? В Канаду? Запитало мене багато людей в коментарях. Чи в Німеччину? Так, справді, на початку ми хотіли обрати Німеччину, але врешті-решт вирішили спробувати відкрити для себе Іспанію. Треба багато грошей? Так! Саме тому ми зараз збираємо фінансову подушку. Саме тому я поїхала в Німеччину на три місяці працювати як доглядальниця", — каже Анна.

Вони вже начиталися про те, що в Іспанії важко з роботою.

"Але за роки життя в Польщі я не скажу, що там було суперлегко", — зазначила українка.

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Нова мова її не лякає, адже вже двічі доводилося вчити з нуля — польську та німецьку.

"Рішення переїхати в Іспанію було прийнято дуже спонтанно та швидко. І ситуація так склалася, що не тільки ми обрали Іспанію, а й Іспанія обрала нас. Зараз ми вивчаємо активно тему переїзду, готуємося", — зізналася Анна.

Українка жила в Польщі чотири роки Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди відреагували на вибір українців:

"Фатальна помилка".

"Не лякає ситуація з нелегалами, які увірвались до Іспанії?"

"Може вам там буде класно. Не всі ж там жебраки і безробітні в кінці кінців".

"В Іспанію? Ой, не рекомендую зараз туди їхати. Це велика помилка".

"Так і думав! Із всіх шляхів самий складний і найменш перспективний! Але молодість то намисто помилок!"

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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дівчина з України не змогла жити в Канаді та переїхала в Азію.

Українка, яка живе в Німеччині, розповіла про сусіда, який підглядав за нею у вікно, а після того написав донос.

Крім того, українка перебралася в Канаду з Німеччини і сильно дивувалася спершу.