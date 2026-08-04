Українці розповіли, чому тікають з Польщі: "Це прям жесть" (фото)
Українка на імʼя Анна жила в Польщі чотири роки, але низка причин змушує її перебратися далі на захід.
В Instagram (n_etta_) дівчина зізналася, що вчить мову та міркує переїхати в сонячну Іспанію разом зі своїм хлопцем.
Українці втікають з Польщі
"Чому ми з хлопцем вирішили спердалять з Польщі? Я живу в Польщі 4 роки, тоді як мій хлопець — вже 8 років. Ми вже цілком освоїлися, вивчили мову, маємо друзів, знайомих. Але тим не менш за низкою причин вирішили, що пора рухатися далі", — почала Анна.
Серед причин — ускладнений процес легалізації.
"Ні для кого не секрет, що в Польщі і так довго треба було чекати на ВНЖ. Зараз цей процес ускладнюється перевірками на наявність якихось дрібних правопорушень, що для чоловіків є щей ризиком депортації", — каже українка.
Анна зазначила, що до цього додаються наростаючі настрої в Польщі.
"Трошечки напружують. Немає якогось відчуття розслабленості і насолоди життя. Не забуваємо про відношення поляків до українців", — каже авторка відео.
До того ж, у Вроцлаві, де живе пара, багато заторів, забруднене повітря.
"Це прям жесть. Я не сильний поціновувач сірості, смогу, дощів. Якщо є можливість рухатися далі, треба скористатися цією можливістю", — каже українка.
Наразі вони активно збирають кошти на переїзд та вчать мову.
Реакція мережі
У коментарях люди підтримали позицію Анни:
- "Після майже 9 років в Варшаві за 2 дні зібрали речі і поїхали спочатку до Іспанії, потім далі. Було дуже складно, бо їхали в нікуди, але ні на хвилину не пожалкував, що поїхали з Польщі, тільки сумно, що згаяли стільки років свого життя на той смітник".
- "Нарешті українцям відкриваються очі".
- "Ви молодець, підтримую всіх українців, які залишають Польщу".
- "Потраченого часу жаль, хто розумніший, відразу і не їхав у Польщу".
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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка не змогла жити в Канаді через низку причин та перебралася в сонячний Бангкок.
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