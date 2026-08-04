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Українці розповіли, чому тікають з Польщі: "Це прям жесть" (фото)

Українка втікає з Польщі до іспанії
Українка переїжджає з Польщі | Фото: Instagram

Українка на імʼя Анна жила в Польщі чотири роки, але низка причин змушує її перебратися далі на захід.

В Instagram (n_etta_) дівчина зізналася, що вчить мову та міркує переїхати в сонячну Іспанію разом зі своїм хлопцем.

Українці втікають з Польщі

"Чому ми з хлопцем вирішили спердалять з Польщі? Я живу в Польщі 4 роки, тоді як мій хлопець — вже 8 років. Ми вже цілком освоїлися, вивчили мову, маємо друзів, знайомих. Але тим не менш за низкою причин вирішили, що пора рухатися далі", — почала Анна.

Серед причин — ускладнений процес легалізації.

"Ні для кого не секрет, що в Польщі і так довго треба було чекати на ВНЖ. Зараз цей процес ускладнюється перевірками на наявність якихось дрібних правопорушень, що для чоловіків є щей ризиком депортації", — каже українка.

Відео дня

Анна зазначила, що до цього додаються наростаючі настрої в Польщі.

українка в польщі
Анна з хлопцем жила у Вроцлаві
Фото: Instagram

"Трошечки напружують. Немає якогось відчуття розслабленості і насолоди життя. Не забуваємо про відношення поляків до українців", — каже авторка відео.

До того ж, у Вроцлаві, де живе пара, багато заторів, забруднене повітря.

"Це прям жесть. Я не сильний поціновувач сірості, смогу, дощів. Якщо є можливість рухатися далі, треба скористатися цією можливістю", — каже українка.

Наразі вони активно збирають кошти на переїзд та вчать мову.

Українка Анна
Українка Анна
Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди підтримали позицію Анни:

  • "Після майже 9 років в Варшаві за 2 дні зібрали речі і поїхали спочатку до Іспанії, потім далі. Було дуже складно, бо їхали в нікуди, але ні на хвилину не пожалкував, що поїхали з Польщі, тільки сумно, що згаяли стільки років свого життя на той смітник".
  • "Нарешті українцям відкриваються очі".
  • "Ви молодець, підтримую всіх українців, які залишають Польщу".
  • "Потраченого часу жаль, хто розумніший, відразу і не їхав у Польщу".
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