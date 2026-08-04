Украинцы рассказали, почему бегут из Польши: "Это прямо жесть" (фото)

Украинка по имени Анна жила в Польше четыре года, но ряд причин заставляет ее перебраться на запад.

В Instagram (n_etta_) девушка призналась, что учит язык и намерена переехать в солнечную Испанию вместе со своим парнем.

Украинцы бегут из Польши

"Почему мы с парнем решили спердалять из Польши? Я живу в Польше 4 года, тогда как мой парень — уже 8 лет. Мы уже полностью освоились, выучили язык, имеем друзей, знакомых. Но тем не менее по ряду причин решили, что пора двигаться дальше", — начала Анна.

Среди причин – усложненный процесс легализации.

"Ни для кого не секрет, что в Польше и так долго нужно было ждать ВНЖ. Сейчас этот процесс осложняется проверками на наличие каких-то мелких правонарушений, что для мужчин еще риск депортации", — говорит украинка.

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Анна отметила, что к этому прибавляются нарастающие настроения в Польше.

Анна с парнем жила во Вроцлаве Фото: Instagram

"Немножко напрягают. Нет какого-то ощущения расслабленности и наслаждения жизни. Не забываем об отношении поляков к украинцам", — говорит автор видео.

К тому же, во Вроцлаве, где живет пара, много пробок, загрязнен воздух.

"Это прямо жесть. Я не сильный ценитель серости, смога, дождей. Если есть возможность двигаться дальше, надо воспользоваться этой возможностью", — говорит украинка.

Они активно собирают средства на переезд и учат язык.

Украинка Анна Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди поддержали позицию Анны:

"После почти 9 лет в Варшаве за 2 дня собрали вещи и поехали сначала в Испанию, потом дальше. Было очень сложно, потому что ехали в никуда, но ни на минуту не пожалел, что уехали из Польши, только грустно, что потеряли столько лет своей жизни на ту помойку".

"Наконец-то украинцам открываются глаза".

"Вы молодец, поддерживаю всех украинцев, покидающих Польшу".

"Потраченного времени жалко, кто умнее, сразу и не ехал в Польшу".

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