Украинцы из Польши бегут в Испанию: "Роковая ошибка" (фото)
Украинка по имени Анна прожила в Польше четыре года, но решила начать всё с нуля в солнечной Испании вместе со своим парнем.
В Instagram (n_etta_) девушка после новостей о переезде призналась, что изучает язык, копит деньги и хочет переехать в Испанию.
Украинцы бегут из Польши
"Так куда же мы с парнем переезжаем из Польши? В Канаду? Спрашивали меня многие в комментариях. Или в Германию? Да, действительно, сначала мы хотели выбрать Германию, но в конце концов решили попробовать открыть для себя Испанию. Нужно много денег? Да! Именно поэтому мы сейчас копим финансовую подушку. Именно поэтому я уехала в Германию на три месяца работать сиделкой", — говорит Анна.
Они уже начитались о том, что в Испании сложно найти работу.
"Но за годы жизни в Польше я не скажу, что там было суперлегко", — отметила украинка.
Новый язык её не пугает, ведь уже дважды приходилось учить с нуля — польский и немецкий.
"Решение переехать в Испанию было принято очень спонтанно и быстро. И ситуация сложилась так, что не только мы выбрали Испанию, но и Испания выбрала нас. Сейчас мы активно изучаем вопрос переезда, готовимся", — призналась Анна.
Реакция сети
В комментариях люди отреагировали на выбор украинцев:
- "Роковая ошибка".
- "Не пугает ли вас ситуация с нелегалами, ворвавшимися в Испанию?"
- "Может, вам там понравится. В конце концов, не все там нищие и безработные".
- "В Испанию? Ой, не рекомендую сейчас туда ехать. Это большая ошибка".
- "Так и думал! Из всех путей самый сложный и наименее перспективный! Но молодость — это цепочка ошибок!"
Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны?
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Девушка из Украины не смогла жить в Канаде и переехала в Азию.
- Украинка, проживающая в Германии, рассказала о соседе, который подглядывал за ней в окно, а после этого написал донос.
Кроме того, украинка переехала в Канаду из Германии и поначалу была очень удивлена.