Украинцы из Польши бегут в Испанию: "Роковая ошибка" (фото)

Украинка по имени Анна прожила в Польше четыре года, но решила начать всё с нуля в солнечной Испании вместе со своим парнем.

В Instagram (n_etta_) девушка после новостей о переезде призналась, что изучает язык, копит деньги и хочет переехать в Испанию.

Украинцы бегут из Польши

"Так куда же мы с парнем переезжаем из Польши? В Канаду? Спрашивали меня многие в комментариях. Или в Германию? Да, действительно, сначала мы хотели выбрать Германию, но в конце концов решили попробовать открыть для себя Испанию. Нужно много денег? Да! Именно поэтому мы сейчас копим финансовую подушку. Именно поэтому я уехала в Германию на три месяца работать сиделкой", — говорит Анна.

Они уже начитались о том, что в Испании сложно найти работу.

"Но за годы жизни в Польше я не скажу, что там было суперлегко", — отметила украинка.

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Новый язык её не пугает, ведь уже дважды приходилось учить с нуля — польский и немецкий.

"Решение переехать в Испанию было принято очень спонтанно и быстро. И ситуация сложилась так, что не только мы выбрали Испанию, но и Испания выбрала нас. Сейчас мы активно изучаем вопрос переезда, готовимся", — призналась Анна.

Украинка прожила в Польше четыре года Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди отреагировали на выбор украинцев:

"Роковая ошибка".

"Не пугает ли вас ситуация с нелегалами, ворвавшимися в Испанию?"

"Может, вам там понравится. В конце концов, не все там нищие и безработные".

"В Испанию? Ой, не рекомендую сейчас туда ехать. Это большая ошибка".

"Так и думал! Из всех путей самый сложный и наименее перспективный! Но молодость — это цепочка ошибок!"

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Напомним, Фокус ранее писал, что:

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