Українка з немовлям обурена пеклом у поїзді: "Це взагалі законно?"

Популярна блогерка Марія Туник (tuunyk) опублікувала емоційне відео з поїздки потягом "Укрзалізниці", обурившись аномальною спекою та відсутністю кондиціонера у вагоні. Інфлюенсерка, яка подорожувала з маленькою дитиною, публічно звернулася до перевізника через нестерпні умови, що загрожують здоров'ю пасажирів.

"Дорога "Укрзалізниця", як ви вважаєте, чи кайфують люди коли обирають маршрут саме з вами? Ну я не знаю, це взагалі законно?" — обурилася блогерка у своєму відео в Instagram (@tuunyk).

Кадри задушливого вагона викликали бурхливу хвилю обурення в мережі. У коментарях українці масово діляться власним негативним досвідом та застерігають про небезпеку перегріву для дітей.

"Моя бабуся померла у потязі. Просила відчинити вікно, ніхто нічого не зробив, їй стало погано і серце зупинилося".

"Блін, діткам це жахливий стрес, і це небезпечно для їх здоровʼя. Це незаконно, що Укрзалізниця наражає на таку небезпеку".

"Це просто п***дец! Це як так? Це ж можна втратити свідомість, дітки перегріваються дуже, і це не добре. Пробиваєте дно".

"Завжди казав, що вона кончена, бо не можуть кондюки поставити всюди, і підняти ціну на 1-2 гривні. Зато в директора мільйонна зарплата. Чисто шкода дітей в цьому випадку. І коли треба десь добратись, то дуже важко спіймати квитки з кондьором".

"Теж їхала в вагоні, де був кондиціонер, і провідник відмовлялась його вмикати, спека була жахлива. Коли вже людям погано стало — увімкнула. У чому сенс, я так і не зрозуміла".

"Мені стало погано через екран".

Відео дня

"Укрзалізниця" наразі офіційно не реагувала на цю ситуацію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка на імʼя Олена Нашилова їхала з 10-місячною дитиною на верхній полиці в потязі. Вона каже, що не змогла вчасно взяти квитки на нижні місця, і їй ніхто не захотів поступитися.

Жінка на імʼя Діана Ковтун поділилася своїм досвідом поїздки потягом: їй з дитиною довелося їхати на верхній полиці.

Крім того, Юлія була пасажиркою поїзда №775, що курсує з Сум до Києва. Дівчина потрапила в неприємну історію через попутника, який махнув рукою на правила.